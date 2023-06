De Messi a La Sole: los trabajos del escultor que generó polémica con su homenaje a Mirtha Legrand

escuchar

Durante los últimos días se abrió un intenso debate en las redes a partir de una situación muy peculiar: una estatua que se inauguró por el 121º aniversario de la ciudad santafesina de Villa Cañás. Pero no fue de cualquier temática, sino que se trató de un homenaje a Mirtha Legrand, que no recibió precisamente aplausos, sino más bien cuestionamientos. “No soy yo, me veo rarísima”, aseguró la diva. La obra estuvo a cargo del artista cordobés Daniel Melero, sin embargo, esta no fue la primera vez que uno de sus trabajos abre el debate, ya que retrató a otras personalidades de la música y el deporte y también generó confusión.

La figura de cobre fue presentada el domingo y no tardó en viralizarse, aunque no justamente de manera positiva. En las redes sociales cuestionaron que la escultura no se correspondía físicamente con la conductora y desataron una ola de memes. Pero recibió no solo el rechazo de los usuarios, sino también de la propia homenajeada y de su hija Marcela Tinayre.

La escultura de Mirtha Legrand que desató la polémica (Captura Twitter)

El escultor en cuestión realizó diversas e imponentes piezas, algunas gigantes y otras más pequeñas, que fueron destacadas y reconocidas. Compartió varias de ellas en sus redes sociales, desde el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y animales como un leopardo y un búho, hasta algunas más controversiales porque se trataron de personalidades destacadas como Pablo Aimar, Soledad Pastorutti y, por supuesto, Lionel Messi.

Pablo Aimar, ídolo de la selección argentina y una pieza clave del actual cuerpo técnico de Lionel Scaloni, también fue recreado -con lunar, cabello enrulado e indumentaria deportiva- por el escultor en 2017. La pieza fue inaugurada en octubre de ese año en la Plazoleta del futbolista en Río Cuarto, su ciudad natal. Si bien fue un encargo y fue preciso dar cuenta de que era él, unas conflictivas ordenanzas municipales prohibieron ponerle el nombre.

La estatua de Pablo Aimar, en Río Cuarto Archivo

En 2015, el artista de Laboulaye, convirtió a “La Sole” en estatua. La moldeó con chaleco, cinturón, pantalón de campo, botas y una amplia sonrisa. El detalle que no pasó inadvertido es el poncho que revoleaba, un gesto icónico de la cantante. El monumento se presentó en Arequito, Santa Fe, donde nació Pastorutti.

La escultura de Soledad Pastorutti (Foto: Facebook)

El capitán de la selección argentina de fútbol fue inmortalizado en tatuajes, murales y estatuas. Precisamente, hace más de una década atrás, el escultor de Córdoba realizó una figura de hierro vestida con una camiseta con el número 10 y el escudo de la AFA, que pateaba una pelota de fútbol. Si bien a simple vista era inevitable advertir que se trataba de Messi, lo cierto es que, para algunos, generó controversia y cuestionaron las coincidencias entre la réplica y el original.

El escultor Daniel Melero hizo a Lionel Messi en hierro (Foto: Facebook)

La escultura de Messi que realizó Melero (Foto: Facebook)

En los últimos días, luego de que se inaugurara su más reciente trabajo, el artista, que fue convocado en varias oportunidades para recrear a importantes figuras, fue foco de críticas y debates. Si bien Mirtha Legrand, pidió que no la sacaran, sino que la arreglaran, finalmente las autoridades decidieron remover la pieza.

Por su parte, el autor, sostuvo, en diálogo con El doce, que todo se realizó con la autorización de la conductora y fue tajante respecto a las críticas: “No tienen que ser destructivas porque no sirve para nada. Ante el error, siempre está la crítica. La gente opina y muchas veces la costumbre es opinar sin saber”.

