James Van Der Beek subastará objetos de Dawson’s Creek para pagar su tratamiento contra el cáncer

Con la mirada puesta en su futuro, James Van Der Beek tomó una difícil decisión: el protagonista de Dawson’s Creek se desprenderá de todos los objetos que guardó de la exitosa serie de la década del 2000. Con el objetivo de recaudar fondos para costear su tratamiento contra el cáncer, el actor subastará algunos icónicos “tesoros” como su famosa camisa a cuadros color salmón o el muñeco de E.T. que formaba parte de la decoración de su habitación.

James Van Der Beek, en una escena de la serie Dawson's Creek Courtesy Everett Collection

Para llevar a cabo la subasta, el actor de 48 años se asoció con Propstore. Según publicó la revista People, el actor le dará a sus fanáticos la posibilidad de adquirir algunos de los objetos más preciados de su colección personal. También incluyó algunos recuerdos de su paso por Varsity Blues. El remate presencial se realizará en Londres el 6 de diciembre y la subasta global estará disponible hasta el 7 de diciembre de 2025.

Entre los artículos que Van der Beek decidió poner a la venta se encuentran algunas icónicas prendas del vestuario de Dawson Leery y varios elementos de escenografía que rememoran los momentos más importantes de la exitosa historia juvenil. La totalidad de lo que se recaude será destinado a cubrir los gastos del actor en su lucha contra el cáncer.

Uno por uno, los objetos a la venta

La camisa que usó Van Der Beek en Dawson's Creek propstoreauction.com

Van Der Beek también subastará la decoración del cuarto de su personaje propstoreauction.com

Entre los objetos que los fanáticos de Dawson´s Creek podrán comprar se encuentra la famosa camisa que el actor usó en la filmación del piloto, el collar que le regaló a Joey para su baile de graduación y un pantalón y un sweater blanco que lució en una salida al cine. También están algunos recuerdos del costado cinéfilo de Dawson Leery y de su fanatismo por Steven Spielberg como un peluche de E.T., una caja con la estampa de Indiana Jones y la última cruzada y una postal de Quantity Postcards. De Varsity Blues, se subastarán un par de botines de fútbol y una gorra de los West Canaan Coyotes, ambas pertenencias a su personaje, Jonathan Moxon.

La palabra del actor

James Van Der Beek contó el año pasado que tiene cáncer colorrectal Captura de pantalla

“He estado guardando estos tesoros durante años, esperando el momento adecuado para hacer algo con ellos, y con todos los giros inesperados que la vida me ha deparado últimamente, está claro que ese momento es ahora”, le dijo Van Der Beek a la revista People. “Aunque siento cierta nostalgia al desprenderme de estos objetos, me complace poder ofrecerlos a través de la subasta de Propstore para compartirlos con aquellos que han apoyado mi trabajo a lo largo de los años”, agregó.

Un largo camino hacia la recuperación

En noviembre pasado, Van Der Beek reveló su diagnóstico en una entrevista publicada por People. “Tengo cáncer colorrectal. He estado lidiando en privado con este diagnóstico y he estado tomando medidas para resolverlo, con el apoyo de mi increíble familia”, anunció a la revista estadounidense. “Hay motivos para el optimismo y me siento bien”, añadía.

Una de las últimas apariciones de James Van Der Beek: envió un saludo a los fans y a sus excompañeros que se transmitió en el evento en el que se reencontraron los protagonistas de Dawson´s Creek

Luego, recurrió a su cuenta de Instagram y compartió con sus seguidores que se había visto obligado a dar la noticia de este modo tras enterarse de que iba a filtrarla un medio de comunicación. “No hay un manual de instrucciones para anunciar estas cosas, pero había planeado hablar de ello en profundidad con la revista People en algún momento cercano, para generar conciencia y contar mi historia en mis propios términos. Pero ese plan tuvo que ser modificado esta mañana temprano cuando me informaron que un tabloide iba a publicar la noticia”, explicó.

En agosto de este año, el actor volvió a hablar de su lucha contra la enfermedad. En diálogo con Today contó que probablemente convivirá con la enfermedad para siempre. “Simplemente, estoy en el camino... Es un proceso. Probablemente, será un proceso por el resto de mi vida”, explicó.

Si bien no reveló si se sometió a tratamientos típicos como quimioterapia, rayos o cirugías, contó que ha realizado cambios en su estilo de vida y, sobre todo, en su dieta: a la práctica de yoga se sumó con el tiempo una drástica dieta cetogénica. Según indicó, su filosofía de vida ahora se basa en “encontrar la belleza de tomar las cosas un poco más despacio, priorizar el descanso y realmente permitir que ese sea el trabajo”.