Débora D’Amato presentó a su hija Charo y dio detalles de sus primeros días con ella: “Fueron terribles”

La periodista Débora D’Amato presentó en A la Tarde (América) a su segunda hija Charo, nacida el 5 de diciembre y dio detalles de cómo fue el embarazo, el parto y los primeros días de la pequeña.

La comunicadora le abrió las puertas de su casa a sus compañeros de panel y a la conductora del programa, Karina Mazzocco. Desde el sillón de su hogar se refirió a los primeros días de Charo, quien nació con 3.100 kg: “Los primeros días fueron terribles, sobre todo, porque me dieron el alta en feriado largo. Hace tres o cuatro días que estamos pasando un romance, ahora ya estamos en sintonía, la tipa ya se acuesta en su cuna para dormir y se manifiesta para tomar la teta”.

Luego habló de cómo lo tomó la hermana de cuatro años, Lola. “Estoy viviendo un momento maravilloso porque es super compañera. Yo le quiero bajar el precio a eso de que me tiene que ayudar. No quiero que sienta la presión de que tiene que hacer tal o cual cosa”.

“El otro día pasó algo muy simpático. Yo estaba en la cocina y Charo empezó a llorar, Lola jugaba, la tele estaba todo lo que da y el living era un quilombo”, introdujo la flamante madre y señaló: “En un momento escuché el cruel silencio, largué todo y corrí pensando que algo malo había pasado. La veo a Lola en bombacha trepadita en la cuna de Charo, hamacándola y poniéndole el chupete. ‘Mamá lloraba, le puse el chupete y no lloró más’, me dijo Lola”, rememoró.

Tras la nota, la periodista agradeció al programa y al canal mediante sus redes sociales. “Gracias por hacerme sentir querida, importante en sus corazones y respetada profesionalmente. Gracias por hacerme sentir en mi casa”, escribió en la publicación de Instagram que tuvo más de mil likes en menos de una hora y el saludo de muchos de sus seguidores.

Ante la pregunta de qué método utilizaría para dormir con la bebé, la periodista respondió: “Vengo de un colecho de casi cuatro años. Lola estaba durmiendo en su cuarto y de golpe volvió. Ahí confirmé que estaba embarazada. No la presioné porque me pareció un montón de cambio eso y ahora Charo duerme en su cuna”, afirmó.

Por último, se refirió al parto. “Los primeros días fueron terribles. En la cesárea, yo Débora, no la paso bien. No podía respirar hondo. No podía mover las piernas, mi médico me hacía chistes y yo le decia ‘callate’, pobre, la ligó el obstetra”, indicó y agregó: “Me acompañó mi médico en el parto, tengo a los mejores del mundo”.

Luego de enterarse de que tenía problemas de infertilidad, la panelista se sometió a un tratamiento de fertilización asistida y tuvo a Charo mediante el método de transferencia embrionaria con donante de esperma anónimo. Tras la llegada de la pequeña en pleno Mundial de Qatar 2022, Débora D’Amato aclaró que está muy feliz con la familia que conformó y no está pensando en tener un tercer hijo: “Ni loca”, sentenció.

