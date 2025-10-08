Demi Moore se animó a volver 29 años atrás y sorprendió con un look al estilo “Striptease”

Con cada una de sus participaciones en producciones cinematográficas, Demi Moore probó distintos cambios de looks. Sin embargo, hay uno que marcó un éxito en su carrera y que muchos recuerdan: el flequillo, el cual lució en Striptease (1996). A casi tres décadas del estreno de la película, en la que se puso en la piel de una madre decidida a recuperar la custodia de su hija, la actriz volvió a apostar a este estilo.

Demi Moore y el flequillo que lució en Striptease Getty Images - Hulton Archive

“Flequillo (de vez en cuando) ¡Gracias @gucci por dejarme traer de vuelta el flequillo por primera vez desde los días de Striptease!“, escribió en la descripción del posteo que realizó desde su cuenta de Instagram -en la que acumula 6.4 millones de seguidores-, donde se la vio posar tras su paso por la peluquería y en el que agregó una fotografía del momento en el que interpretó al reconocido personaje de Erin Grant.

Demi Moore reconoció que volvió al flequillo después de casi dos décadas (Foto: Instagram/@demimoore)

Además de los miles de likes, la productora estadounidense de 62 años recibió innumerables comentarios de los usuarios, quienes no dudaron en destacar su belleza y bienestar físico a pesar del paso del tiempo. “¡Estás más hermosa que nunca!“; ”¡Por un segundo pensé que eras tu hija! ¡Locura de lo hermosa que sos!“; ”Me encanta este flequillo, muy suave y abre tu cara con el foco en tus ojos. Hermosa como siempre" y “Genial, ahora quiero mi flequillo de vuelta”, fueron solo algunos.

Demi Moore comparó su flequillo con el de Striptease (Foto: Instagram/@demimoore)

El corte de pelo fue el único protagonista, sino también su descontracturado y canchero outfit. Demi apostó por un jean skinny tiro alto azul clásico y una camiseta manga corta blanca con cuello, escote en V, mientras que el resto de su melena la mostró larga, oscura y con ondas suaves, con la intención de que se vean naturales. También optó accesorios, un collar corto turquesa y un reloj con correa gris.

Los usuarios celebraron el cambio de look de Demi Moore (Foto: Captura Instagram/@demimoore)

La sorpresa por el nuevo cambio de look de Moore llegó dos semanas después de que deslumbrara en la Semana de la Moda de París al convertirse en una de las protagonistas del desfile de Rabanne. Allí, lució un vestido largo de manga larga, cubierto enteramente con lentejuelas en tonos dorados, cobrizos y marrones.

Demi Moore y un vestido que no pasó inadvertido en la Semana de la Moda en París (Foto: Instagram/@demimoore)

Meses antes, la actriz de Ghost y Propuesta indecente fue elegida la mujer más bella del mundo por la revista People, un reconocimiento que, lejos de centrarse solo en su apariencia, celebra la actitud de la actriz frente al paso de los años, en especial en una industria que históricamente veneró la juventud.

Demi Moore es "la mujer más linda del mundo" según la revista People

En diálogo con el reconocido medio contó cómo se enfrentó a las transformaciones que vivió a lo largo del tiempo. “Tengo un mayor aprecio por todo lo que mi cuerpo pasó y que me trajo hasta acá, aunque eso no significa que a veces no me mire al espejo y diga: ‘Oh, Dios, estoy vieja’... pero puedo aceptar que es así como estoy hoy, y eso no define mis valores”, afirmó.

Y completó: “Ahora escucho a mi cuerpo. Cuando era más joven intentaba controlarlo, pero hoy ya no funciono de ese modo. Es una relación mucho más equilibrada conmigo misma”.