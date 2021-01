En Intratables, Diego Brancatelli y Ceferino Reato se cruzaron por la vacuna contra el coronavirus. Fuente: América

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de enero de 2021 • 17:33

La segunda tanda de vacunación con la Sputnik V ya está en marcha en Argentina. Luego de que la Anmat aprobara su uso para personas mayores de 60 años, los panelistas de Intratables confesaron si se la aplicarían la vacuna rusa contra el coronavirus. Ante la negativa de algunos, Diego Brancatelli se mostró ofendido.

"En un mundo desesperado por la vacuna acá hay tres periodistas que se dan el lujo de decir que no se la darían. Somos un país de buena gente, que país hermoso tenemos. Los comunicadores que tienen que alentar a la gente a vacunarse no lo hacen", manifestó Brancatelli. "Eso es ideología, eso es periodismo militante", le contestó Ceferino Reato, quien hace unos días tuvo un fuerte cruce con una infectóloga.

"Pero le sacás las ganas a la gente", continuó Brancatelli. "Vos sos un periodista militante y funcionario, no sos cualquier cosa", afirmó Ceferino. "Vos también sos militante pero del desánimo y de la mala onda. No me ataques cuando no tenés argumentos", retrucó su colega. "Cuando estaba Macri vos eras pesimista", le recordó Reato.

"No me ataques con cuestiones personales, sos un hombre grande", se defendió Diego. "Cuando vos hablás de 'los otros', te pueden contestar. Cuando decís que somos sembradores de pesimismo, te recuerdo que vos sos optimista porque estás obligado a serlo. Sos militante", continuó Ceferino. "A mí no me obliga nadie. Con Macri no había con qué ser optimista. Tenés un problema con la interpretación de los valores", concluyó Brancatelli.