Diego Latorre mantuvo una relación extramatrimonial con la modelo, fallecida hace casi un año. Fuente: LA NACION

19 de marzo de 2020

A casi un año de la muerte de la modelo Natacha Jaitt , quien fue su amante, el exjugador de fútbol Diego Latorre habló por primera vez sobre lo sucedido y contó cómo fue su vínculo y su reacción a la noticia de su fallecimiento.

La charla se dio en el contexto de una entrevista con el periodista Gabriel Anello para Super Mitre Deportivo. C uando el conductor le consultó cómo recibió la noticia de la muerte de la modelo, además le preguntó si se había "sacado un peso de encima" y Latorre respondió: "No, para nada. ¿Vos decís si me puse contento? No, para nada. Cuando me enteré la situación fue de tristeza. Eso no se puede fingir", sostuvo.

Además, indicó que luego de enterarse del fallecimiento, decidió no hablar con su mujer, Yanina Latorre, al respecto: "No valía la pena hablarlo con Yanina, yo hice silencio. Sí se reflotó todo, obviamente. Fue mucha angustia. Estuve mucho tiempo con psicólogo y el fútbol me dio una resistencia mental para poder sobrellevarlo. No tuve ningún sentimiento de alivio, ni nada que se le parezca".

La panelista Yanina Latorre se distanció de su marido luego de saber de su vínculo amoroso con Natacha pero hoy, a un año de la tragedia, están juntos nuevamente. Fuente: LA NACION

Luego, Latorre detalló el vínculo que mantuvo con Jaitt y sostuvo que tuvieron 'muy pocos encuentros'. Aún así, dijo que no le gusta hablar 'porque del otro lado no se pueden defender'. "No es que estuvo triste un par de día y nada más. En un momento no veía fin. Además había temas sexuales míos que no eran ciertos. No fueron ciertos. Se le agregó mucho condimento que no venía a cuento", remarcó el periodista deportivo refiriéndose así a audios y declaraciones de Natacha respecto a gustos sexuales de Latorre.

"Mis hijos sufrieron y Yanina también, que me bancó en todas. Tengo una relación buenísima con mis hijos y creo que fui un padre ejemplar", indicó, y finalizó: "Yanina hace un año me pidió un tiempo, quería pensar y reflexionar. Siempre estuve en mi casa, la familia fue algo sagrado. Dormí en el living, en el sillón. pero hoy estamos en un poco más encaminados. No puedo decir que volvimos, pero tenemos una muy buena relación".

¿Qué pasó con Natacha?

El 23 de febrero del 2019, la modelo Natacha Jaitt fue encontrada muerta en un salón de fiestas de Benavídez, partido de Tigre. El médico de la policía científica señaló que no presentaba signos de violencia externos. Tras el suceso, su abogado Alejandro Cipolla deslizó la posibilidad de que Jaitt haya sido asesinada por algunas contradicciones sobre las circunstancias de su muerte.

Además, en marzo de 2018, la modelo acusó en el programa de Mirtha Legrand La noche de Mirtha a periodistas (entre ellos a Alejandro Fantino) y políticos de ser abusadores de menores y escribió en Twitter: "No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa no, no fui. Guarden tuit".

Si bien la investigación a un año de su muerte no tuvo grandes avances, el iPad, que fue encontrado entre las pertenencias de Natacha sobre el colchón king size del salón de bailes Xanadú, entró a un laboratorio pericial otra vez. La Policía Bonaerense en La Plata intentó desbloquearlo para ver sus contenidos y crear una copia forense para el análisis de la Justicia pero no pudieron. Lo hicieron dos veces pero el sistema operativo del iPad, desactualizado, fue el desafío tecnológico que impidió, hasta hace algunas semanas, que la tablet Apple encendiera.

Natacha Jaitt apareció muerta sobre un colchón en un salón de fiestas en Benavidez. Fuente: LA NACION

Al respecto, Alejandro Cipolla, el abogado que representa a la familia Jaitt que se presenta como "particular damnificada" en el expediente que investiga su muerte, incluyó entre sus cálculos citar a la Policía Federal para que aplique la misma tecnología que se usó para abrir los dispositivos Apple de los rugbiers acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa .

De acuerdo a lo confirmado por Ulises Jaitt, hermano de Natacha, se trató de un trabajo en conjunto realizado por Gendarmería Nacional Argentina y Celebrate Inc ., una compañía israelí especializada en desbloquear este tipo de dispositivos.

"Estoy contento. Hicieron una apertura parcial y encontraron 20 mil imágenes y 370 videos. Tienen que seguir buscando más información en la memoria. Los fiscales nos decían que hasta que no se abriera la tablet, la causa no podía avanzar. Los testigos que estuvieron con ella esa noche gozaron de que no se les adjudicara ningún delito, porque la primera medida que tenían los fiscales era abrir la tablet, y tardaron un año en hacerlo", indicó.

"Probaron dos veces, y fallaron. En el cuarto intento lo lograron. ¿Por qué abrieron la de Natacha? Porque nosotros expusimos a la Justicia que en la causa de los rugbiers pudieron, y en la investigación de mi hermana, no. Ellos estaban pasando una vergüenza nacional. Entonces llamaron a Gendarmería Nacional y Celebrate Inc. A mí me llama la atención que vinieron a abrir la tablet en plena pandemia del coronavirus", finalizó irónico.