Diego Ramos habló con Luis Novaresio sobre un mal momento que vivió: “Me duele”

Diego Ramos fue invitado a Debo Decir (América) y le relató a Luis Novaresio un ataque homofóbico que sufrió en las redes sociales, y cómo se animó a enfrentar al usuario hasta que terminó pidiéndole disculpas. “Me duele que me escriban estas cosas”, reconoció.

El expanelista de TV Nostra tenía que responder una consigna sobre el peor momento que pasó en las redes sociales. “No sé si el peor. Gracias a Dios a mí no me insultan mucho. No soy una persona que genere que me insulten, pero de vez en cuando me dicen cosas”, comenzó contando.

Diego Ramos se sinceró en el ciclo de Luis Novaresio

Y siguió: “Había sucedido una cosa en televisión. Me habían dicho que era un desperdicio por la sexualidad y yo expliqué que no. Entonces, Hugo (como se llamaba el usuario que lo atacó) me dijo: ‘Dejá de hacerte la mariquita ofendida en la TV, bancate que haya personas normales que te vean a vos y tantos como lo que son: unos enfermos”.

“Ay Dios”, exclamó conmocionada Analía Franchín, otra de las invitadas, al escuchar el aberrante comentario. Pero Ramos continuó: “Yo le respondo: ‘Te iba a contestar, tratando de hablar bien y con respeto, pero te juro que no me da el tiempo para perder’. Y me dice: ‘No pierdas tu tiempo, no vale la pena que me respondas nada. Hay tantos otros que padecen la enfermedad de ser gay o lesbianas y no se reconocen como lo que realmente son y después andan llorando que son discriminados”.

En el estudio todos quedaron atónitos con lo que el actor estaba relatando. Franchín y Maximiliano Guerra, también convocados al programa, coincidieron con que el usuario debería hacer terapia urgente. “Tiene que ir al psicólogo la persona que escribe esas cosas, la agresividad tiene que ver con quien escribe”, indicó el bailarín.

La charla entre el tuitero y el artista no terminó ahí. Ramos le dijo: “Te veo tan compinche con tu hijo que me da mucha lástima que tengas tanto odio. Supongo que seguirás pensando así y querrás seguir agrediendo”.

Finalmente, luego de algunos comentarios más, el usuario terminó escribiéndole: “Si fui agresivo te pido disculpas, pero estoy harto de ver cosas que se debaten en la tele. Perdón nuevamente, pero me salió la ira de adentro y me la agarré mal con vos”.

Diego Ramos era uno de los panelistas de TV Nostra, el programa de Jorge Rial que terminó abruptamente Instagram: @diecramos

En ese momento, Ramos señaló: “Yo intento entender al que no me entiende”. Y explicó que cuando lo ofenden en las redes sociales saca fotos o hace captura de pantalla por si borran el mensaje, y trata de generar una reflexión en esa persona.

Al escucharlo, Novaresio lo relacionó con un caso similar. “En las redes sociales hay un chico, también gay, que se toma el trabajo de stalkear al hater y lo llama por teléfono o ha ido hasta la casa. Y pegan la vuelta la mayoría”, sostuvo en relación con que cuando son enfrentadas las personas suelen retractarse.

El exMontaña Rusa explicó por qué le molestan tanto este tipo de mensajes de odio. “Me duele que me escriban esto. Tengo la edad que tengo, pero me duele todavía”, indicó.

Y cerró: “No me gusta, me ofende. Yo voy a tratar de hacerle entender siempre que soy así, para que esto no lo reciba un nene de 18 años, al que no solo que le va a doler, lo va a clavar para toda la vida”.

LA NACION