El clásico festival de música Cosquín Rock, con sede en el Aeródromo Santa María de Punilla, continúa su actividad este domingo 15 de febrero con una cartelera de artistas nacionales e internacionales. La organización del evento dispone de canales digitales y señales televisivas para seguir las presentaciones en directo desde cualquier punto del país.

Dónde ver el Cosquín Rock 2026 este domingo: en streaming y en TV

La plataforma Disney+ transmite en vivo todos los conciertos del Cosquín Rock 2026 este domingo 15 de febrero. El servicio inicia su emisión a las 14.30 y permite a los usuarios navegar entre las cámaras de los escenarios Norte, Sur y Montaña para elegir la actuación de su preferencia. El sistema mantiene el contenido disponible en su catálogo hasta el lunes 16 de febrero.

Cosquín Rock

La cobertura digital cuenta con un equipo de conductores integrado por Bebe Contepomi, Ayelén Velázquez y Anto Punzino. Los presentadores comienzan su labor a las 18.30 para brindar entrevistas exclusivas y análisis de lo que ocurre en el predio cordobés. Por otro lado, la señal Star Channel emite por televisión los espectáculos del escenario Montaña.

Cuál es la grilla completa de artistas para este domingo 15 de febrero

La actividad del segundo día presenta una oferta amplia en el escenario Norte. La programación comienza con Sofi Mora a las 14.30 y continúa con Blair a las 15.20. Luego llega el turno de Gauchito Club a las 16.30 y Bandalos Chinos a las 17.50. El cierre del espacio principal cuenta con las figuras de Fito Páez a las 19.10, Airbag a las 20.55, el referente urbano YSY A a las 23.00 y Caras Extrañas a las 00.20.

El escenario Sur ofrece una lista de músicos con fuerte impronta de rock nacional. Ainda abre la jornada a las 14.20, seguida por Kapanga a las 15.10 y el proyecto Pappo x Juanse a las 16.25. La tarde sigue con El Plan de la Mariposa a las 17.45. Los platos fuertes llegan con Divididos a las 19.40 y Trueno a las 21.30. El final de este tablado queda para Guasones a las 23.10 y el show de Louta a las 00.50.

El grupo Airbag se presenta en el escenario Norte a partir de las 20.55 (Foto: Instagram/@airbag.oficial)

El escenario Montaña tiene una propuesta variada que combina rock, pop y electrónica. Renzo Leali inicia a las 14.30 y Gustavo Cordera sube a las 15.50. Los Pericos tocan a las 17.00 y Silvestre y La Naranja a las 18.30. La noche recibe a Morat a las 20.20 y a Las Pastillas del Abuelo a las 22.20. La madrugada del lunes cuenta con los ritmos de Peces Raros a las 00.00, Mariano Mellino a las 01.00 y el cierre de Franky Wah a las 02.00.

El escenario Paraguay ofrece una alternativa diferente para el público. Los shows comienzan con Wanda Jael a las 14.20 y T&K a las 15.10. La grilla sigue con Malandro a las 16.10, Gauchos of the Pampa a las 17.20 y el artista internacional Devendra Banhart a las 18.20. Más tarde se presentan Dum Chica a las 19.30, Marky Ramone a las 20.30 y David Ellefson a las 21.35. El resto de la noche incluye a CTM, Six Sex y la fiesta de El Club de la Serpiente.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.