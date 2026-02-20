Quién era Eric Dane

Eric William Dane murió a sus 53 años como consecuencia de una batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). La revista People comunicó la noticia luego de recibir un informe directo del círculo íntimo del intérprete. Su partida marca el cierre de una carrera que osciló entre el teatro escolar en California y los roles en producciones masivas de Hollywood.

La trayectoria de Eric Dane

Eric Dane nació el 9 de noviembre de 1972 en San Francisco, California. Su entorno pronosticaba un gran futuro en el waterpolo durante su adolescencia, pero el rumbo cambió tras protagonizar una obra de teatro en el secundario y allí decidió su destino profesional. Su debut en televisión ocurrió en 1993 en Aquellos maravillosos años. Desde ese momento mantuvo una actividad constante en el medio.

El papel de Mark Sloan en la serie Grey’s Anatomy le otorgó fama internacional. Interpretó al personaje durante seis años con momentos icónicos hasta su muerte en la ficción en un accidente aéreo en 2012, un evento causó gran conmoción entre los fanáticos, pero le permitió aceptar nuevas propuestas laborales. Encarnó a Jamie Madrox en X-Men: The Last Stand. En 2014 se unió al elenco principal de The Last Ship y luego figuró como una de las estrellas de Euphoria, el éxito de HBO.

Eric Dane interpretó a Mark Sloan en Grey’s Anatomy Pinterest

Su último trabajo consistió en un cameo en la segunda temporada de la serie Mentes brillantes, donde interpretó a un bombero diagnosticado con ELA. Realizó aquel papel luego de su propio diagnóstico y recibió una ovación de más de diez minutos. En diciembre anunció el lanzamiento de sus memorias para 2026 bajo el título Book of Days: A Memoir in Moments.

La editorial The Open Field difundió el propósito del autor detrás de la obra literaria. “Quiero capturar lo que me ha formado: los días bonitos, los duros, los que nunca di por sentados, para que, aunque solo sea eso, la gente que lo lea recuerde lo que significa vivir con pasión”, expresó el actor. También añadió una reflexión sobre el impacto deseado. “Si compartir esto ayuda a alguien a encontrar sentido a sus propios días, entonces merece la pena contar mi historia”, reflexionó sobre su experiencia.

Eric Dane interpretó a Carl Jacobs en Euphoria HBO Max

La enfermedad que padeció Eric Dane

La familia ratificó el fallecimiento mediante un comunicado oficial difundido a los medios. “Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA”, expresaron sus allegados en el mensaje. El texto detalla la compañía que tuvo el artista en el final. “Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida”, indicaron.

El entorno del actor destacó su rol activo tras la detección de la enfermedad y su voluntad de ayuda. “A lo largo de su lucha contra la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a contribuir a la vida de otros que enfrentan la misma lucha”, recordaron. También agradecieron la contención del público. “Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño. Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por las muestras de amor y apoyo que ha recibido. La familia ha pedido privacidad mientras atraviesan este momento difícil”, concluyó el escrito que recorrió el mundo.

Eric Dane habló sobre su enfermedad

La revelación del diagnóstico y los síntomas

El actor hizo pública su enfermedad el 10 de abril de 2025 en una entrevista con el programa Good Morning America. “No siento que este sea el final de mi historia, no siento que sea mi final”, remarcó ante la periodista Diane Sawyer y apuntó a fomentar los chequeos médicos en otras personas para combatir la patología.

Eric Dane murió a los 53 años (Foto: Instagram @realericdane)

Dane detalló sus primeros síntomas físicos en aquella conversación. “Comencé a sentir cierta debilidad en mi mano derecha y en ese momento no le di mucha importancia. Pensé que quizá había estado enviando demasiados mensajes de texto o que tenía la mano cansada. Pero unas semanas después, noté que había empeorado un poco”, explicó. Consultó a un especialista en manos y luego a otro. El cuadro no mejoraba y acudió a dos neurólogos. Recibió el diagnóstico tras nueve meses de consultas médicas y quedó en estado de shock.

