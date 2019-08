Eduardo Feinmann: "No hay peor garca que usted, Grabois"

Eduardo Feinmann criticó duramente a Juan Grabois por sus burlas a la marcha del 24A Fuente: Archivo

Juan Grabois causó controversia durante la noche del sábado, cuando publicó un ácido mensaje en el que se burló de la gente que había participado de la marcha del 24A en apoyo del Gobierno de Mauricio Macri.

"Me emociona que los argentinos que admiran a ese selecto club de garcas, hipócritas y fanfarrones con mucha plata, poder y medios, pero con poco cerebro y sin corazón sean tan poquitos y oxidados ¡No aflojemos que en diciembre se van!", chicaneó en Twitter.

Quien se tomó a pecho los comentarios fue un antiguo crítico del dirigente social, Eduardo Feinmann, quien en el editorial de su ciclo Feinmann 910 (La Red) destacó la movilización y sostuvo que estuvo integrada por gente de todas las edades reunida en diversos puntos del país para "defender la República".

"No había bolsas de comida, vales por plata ni colectivos anaranjados, no era un selecto club de garcas, como dijo Grabois", señaló el periodista. Y agregó: "No hay peor garca que aquel que viva y usa a los pobres como usted, Grabois y como otros tantos que van al Ministerio de Desarrollo Social a pedir planes para manejarlos y quedarse con mucha guita".

"Había miles y miles de argentinos con el corazón en la mano defendiendo lo que ellos creían que debían defender, la República y el presidente. ¿Dónde está lo malo?", se preguntó.