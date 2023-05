Paula Chaves recordó el último pedido de su abuela fallecida y reveló que recibe señales de ella: “Empecé a hablarle”

escuchar

A más de un año de la muerte de su abuela, Paula Chaves se refirió a la dolorosa pérdida y al vínculo que mantiene con ella. En una entrevista radial, aseguró que habla con frecuencia con su familiar y que, en ocasiones, le pide que la cuide y la acompañe. En su momento, la conductora le había dedicado un sentido mensaje en un posteo que compartió.

La modelo es una de las figuras más populares en la Argentina. Gracias a sus distintos trabajos y apariciones a lo largo de los años, logró construir una popularidad enorme que se sostiene en gran parte con sus aportes en las redes sociales. Allí, suele optar por contenido familiar junto a Pedro Alfonso y sus hijos, aunque en ocasiones también deja espacio para cuestiones laborales o incluso para hacer alguna revelación más íntima.

En las últimas horas, Paula recordó a su abuela durante una entrevista e hizo una revelación que generó un momento muy emotivo. Todo ocurrió en la charla de Chaves con Catalina Dlugi, en Agarrate Catalina (La Once Diez), la famosa se refirió al vínculo que tiene con todos los seres queridos que fallecieron y afirmó que para ella aún están presentes: “Toda la gente que se me fue. Ahora le pido mucho a mi abuelita”.

El posteo que había subido Paula Chaves tras la muerte de su abuela Instagram @chavespauok

En esa misma línea, recordó que durante su último tiempo de vida ella se refería al momento de la muerte y le decía a su nieta que le pidiera cosas en voz alta. “Vos pedime muy fuerte, pero hablame en voz alta así te escucho, y pedime lo que sea que te lo voy a cumplir”, reprodujo. Este mismo concepto se escucha en el video que publicó la conductora de Pasaplatos Famosos (eltrece) tras la muerte de Guingui, como le decían a su abuela.

En otro fragmento de la charla, Paula también reveló que recientemente recibió una señal suya y que sintió un encuentro. Todo ocurrió en Carlos Paz, donde se decidió a comunicarse con ella: “Me puse debajo de un árbol, cerré los ojos y empecé a hablarle”.

El video de su abuela que compartió Paula Chaves poco después de su muerte

Para su sorpresa, solo minutos después ya sintió el contacto. “Apareció una mariposa amarilla y negra, que nos sobrevolaba a mí y a mis hijos. Estuvo como 20 minutos así”, relató. La modelo relacionó este suceso con una aparición de su familiar y mencionó con mucho amor una de las características de la homenajeada: “El perro casi se la come tres veces, pero la mariposa aguerrida seguía. Y mi abuela era así: porfiada”.

Como si fuera poco, luego sintió otra señal durante una función de Un plan perfecto, la obra teatral que protagoniza junto al mencionado Pedro Alfonso y figuras como Rodrigo Noya, Pachu Peña, Romina Gaetani, Agustina Agazzani y Camilo Nicolás. En la presentación de ese mismo día, ocurrió algo que la dejó helada. “Pedro siempre elige a una mujer del público para que suba al escenario. Esa noche subió a una señora que se llamaba Edith, igual que mi abuela”. “Ese día le había pedido que por favor me diera una señal. No le pedí nada en concreto. Me sentí protegida y cuidada”, agregó.

