El Chavo del 8 llega a Netflix: desde cuándo estará disponible

El Chavo del 8 es una de las comedias más icónicas y queridas de la televisión mexicana que, pese a que se emitió por primera vez en 1971, hasta el día de hoy cautiva a varias generaciones. Fue y es tal el éxito de la serie creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños que Netflix la quiere en su catálogo.

El Chavo del 8, un suceso que no sabe de generaciones El Tiempo

“¡Interpretado por el súper comediante Chespirito! Sí, el programa número uno de la televisión humorística llega a Netflix el 11 de agosto”, anunciaron desde las redes sociales de la plataforma de streaming.

Así anunció Netflix su nueva incorporación (Foto: Captura Facebook/@Netflix)

La noticia no tardó en causar revuelo entre los usuarios, quienes expresaron no solo su felicidad por poder deleitarse con las ocurrencias del personaje que duerme en el barril de la llamada “vecindad”, sino también que hicieron su pedido especial. “Pongan el Chapulín, por fa”; “Pero pongan todos, no que en otras plataformas están solo de 1973 a 1975“; ”Mi infancia fue mejor gracias a las carcajadas que me brindaron tanto el Chavo del 8 como el Chapulín Colorado" y “Los capítulos donde están Quico y don Ramón please”, fueron solo algunos de ellos.

Algunos de los comentarios de los usuarios, quienes celebraron la noticia (Foto: Captura Facebook/@Netflix)

El desembarco en la N roja llega casi dos meses después de que Max estrenara Chespirito: sin querer queriendo, la serie que retrata vida y obra del recordado escritor, director y protagonista, que falleció el 28 de noviembre de 2014, a los 85 años.

Pero tampoco es casualidad que la información trascendiera luego de que Florinda Meza anunciara que tendrá su propio documental bajo el nombre Atrévete a vivir, con el que busca contar su versión de los hechos ante la historia que presentó el biopic, el cual no deja en una buena posición a quien no solo fue “Doña Florinda”, sino también la esposa de Bolaños.

Qué es lo que dejó entrever Chespirito: sin querer queriendo sobre Florinda Meza

El biopic fue producido por Roberto Gómez Fernández, hijo menor de Roberto Gómez Bolaños, quien no tuvo inconvenientes en exponer lo que muy pocos conocían: el polémico comienzo de la relación entre Florinda Meza y su padre, mientras él aún estaba casado.

Florinda Meza junto a Roberto Gómez Bolaños (Foto: @FlorindaMezaCH)

Pese a que muchos recuerdan que los actores dieron a conocer su noviazgo cuando se oficializó el divorcio del mexicano con la madre de sus hijos, precisamente en 1989, no todos estaban al tanto que el affaire comenzó en la década del 70 y fue, en un principio, una relación prohibida. Un dato no menor es que, en aquel entonces, la actriz rompió por él su compromiso con el director de El Chavo del 8, Enrique Segovian, quien habría despertado los celos de Roberto y su deseo de conquistarla enviándole flores a todos lados.

"No pueden usar ni mi historia, ni mi vida, ni mi nombre libremente. No estoy demandando, pero tampoco apruebo este proyecto", afirmó tras conocer que harían una serie sobre el boom televisivo.