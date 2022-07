El conmovedor mensaje de Macarena Paz tras la internación de su bebé de cinco meses: “Pídanle a Dios que se recupere”

En febrero de este año, Macarena Paz acudió a sus redes sociales para anunciar la tan deseada llegada de Abril, su primera hija junto a Rodrigo Pérez. Sin embargo, la felicidad se transformó en preocupación cuando a la niña le detectaron “un síndrome genético muy poco conocido y que trae muchas patologías”, tal como ella misma explicó. A cinco meses del nacimiento, la niña debió ser internada nuevamente y su madre utilizó su cuenta de Instagram para realizar un conmovedor pedido.

Como muchas celebridades, Macarena Paz usó sus redes sociales como el medio para mantener a sus fans al tanto de la evolución de su embarazo y, a su vez, registrar los momentos tan característicos de dicha etapa. No obstante, su relato se transformó cuando, tras el nacimiento, a su bebé le diagnosticaron un extraño síndrome genético.

A partir de ese día, la actriz se dedicó a volcar sus dudas, sus esperanzas e incertidumbres en extensos posteos que publicó, no solo a modo de catarsis, sino como una forma de acompañar a otras madres que quizás viven lo mismo que ella. De esta manera, habló de las adaptaciones que debió realizar en la habitación de Abril, sobre lo complejo que fue aceptar su realidad y de la alegría inmensa que siente de tener a su hija en su vida.

Macarena Paz y su pareja, Rodrigo Pérez, junto a su bebé instagram @macapazok

Con una foto que la mostraba con la niña en brazos, sacó a relucir una vez más su lado más vulnerable. “Si no aceptás te volvés loca. Así me dije a mí misma en una crisis durísima de una madrugada que no me dejaba dormir, ¡porque no entendía qué estaba pasando! ‘Mi bebé en neo? ¿Mi bebé con un síndrome? ¿Mi Abril? ¡Esa no es Abril!’. Eso me repetía”, escribió.

Y continuó: “El dolor de la cesárea que si bien había pasado a un segundo plano obviamente ahí estaba y también marcaba la diferencia. Mucho dolor mucha confusión, muchos diagnósticos. Y de repente, como una voz dentro de mi que me venía a rescatar de una locura irreversible: ‘Aceptá lo que es, la vida es lo que es’ y ahí algo cambio”.

El emotivo posteo de Macarena Paz sobre el estado de salud de su hija instagram @macapazok

Esa simple revelación provocó una drástica transformación en su forma de ver su realidad. “Obvio que tenía dolor y tristeza pero no tenía sufrimiento. Siempre que el sufrimiento aparece en mi vida me reviso y me doy cuenta de que no estoy aceptando eso que está sucediendo. Aceptar no es estar a gusto, aceptar es simplemente permitirte transcurrir eso que estás viviendo sin luchar contra ello. Me lo recuerdo para mi hoy y vos quizás necesitabas leerlo”, tipeó, emocionada.

“Piensen en Abril”

Cuatro días después, volvió a aparecer, pero esta vez con un conmovedor pedido. En sus historias, subió una captura de pantalla de un mensaje de WhatsApp en donde llamaba a todos sus conocidos a rezar por la recuperación de la niña, quien se encuentra nuevamente internada.

“Quiero pedirles a todos que crean o no, junten sus manitos y piensen en Abril jugando, Abril recuperada. Yo hoy la soñé sonriendo, pídanle a Dios, o al universo, que la gorda (al ritmo que ella lo necesite), que se recupere para volver a casita con mamá y papá. Que mientras esté ahí esté cuidada, confortable, cómoda, sin molestias, tranquila y fuerte”, manifestó.

Macarena Paz realizó un conmovedor pedido tras la internación de su hija instagram @macapazok

“Que ese mismo Dios nos de paciencia a ella y a nosotros. Que nos de fe y fuerza para todos estos momentos que hay que atravesar”, agregó. E, inmediatamente después, recordó que también hay que dar las gracias: “Gracias, Dios, por la maravillosa familia, por la salud de todos y de nuestra bebé hermosa, fuerte y valiente. Gracias por haber hecho que Abril, así tal cual es, llegue a nuestras vidas. Gracias por ella y por su buena salud”.