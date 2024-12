El curioso motivo por el que el novio de Jimena Barón duerme con una cinta en la boca

Jimena Barón escrachó a su novio, Matías Palleiro, en las historias de Instagram luego de enseñar el curioso método que tiene para dormir. En medio del viaje de pareja que ambos emprendieron a Lima, Perú, la cantante enseñó una foto del ritual que el empresario replica cada noche. Al mismo tiempo, ella no se quedó atrás e indicó cuál es su propia rutina.

Luego del viaje de una semana que Barón hizo a Tailandia junto a Zaira Nara, Julita Poggio, Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Stephanie Demner, en calidad de invitadas por una compañía de joyas, la autora de “La Cobra” se refugió unos días en la capital peruana con su pareja, quien aseguró que se trataría de una aventura solo “para comer”. Desde que aterrizaron en el país sudamericano, no pararon de mostrarse en los restaurantes callejeros más populares.

Jimena Barón y su novio, Matías Palleiro, viajaron a Perú y no paran de recorrer restaurantes de comida callejera (Fuente: Instagram/@jmena)

Más allá de los registros culinarios de la artista, lo que dejó a sus seguidores atónitos fue que Matías duerme con una cinta adhesiva en la boca. Anonadada por la situación, Jimena lo grabó y contó por qué hace eso.

“Chicos, mi marido duerme con la boca encintada porque está leyendo un libro sobre, atención, respiración”, escribió Barón sobre el clip, mientras que regañó a Palleiro: “No es real. No es real, gordi. Es un peligro. Sí. Mirá si te morís acá en Lima y tengo que llamar a tu viejo y tengo que llevar el cuerpo para allá en el avión. No seas boludo. ¿Qué libro de mier*** estás leyendo?”.

Jimena Barón reveló que ella usa una cinta en su ceño antes ir a dormir para evitar tener arrugas (Fuente: Instagram/@jmena)

Lo cierto es que a pesar de las palabras de Jimena, su novio lanzó una carcajada y no respondió ante la insistencia. Minutos después, posó desde la cama junto a él y con una cinta entre sus cejas. “Confirmo. Imaginate lo que debe pensar cuando se levanta y me ve sin la cinta en la frente”, expresó.

La razón de por qué Jimena Barón usa una cinta en su ceño para dormir

Jimena suele compartir a diario diferentes tips sobre autocuidado y reflexiones acerca de su vida en familia. En sintonía con ello, meses atrás decidió publicar un video en el que analizó la posición de la mujer frente a la maternidad, donde también habló de los deseos y del “reloj biológico”. Sin embargo, fue el comienzo de este clip lo que llamó la atención, ya que se la pudo ver con un look de entrecasa y una cinta colocada en la zona del nacimiento de la frente.

Al momento que la cantante se percató de que no se había quitado la cinta antes de comenzar la grabación, dio la explicación de por qué la utiliza. “Me estoy poniendo esto para las arrugas del ceño”, introdujo. Acto seguido, indicó que luego de dormir nota en su rostro dos “rayas” ubicadas entre las cejas que se mantienen durante todo el día, y por ello decidió tomar cartas en el asunto.

“Ahora me pongo esta cinta y tengo esto lisito, durante el día también, se me mantiene. La cinta es cualquiera, yo lo vi en TikTok. No voy a decir la marca (de la cinta), son unas rígidas y como no existe en la Argentina dije: ‘Me voy a poner una cinta cualquiera que tenga, tipo de venda’. Y a la mañana no hay arruga”, indicó. Por supuesto que procedió a mostrar el resultado que obtiene y concluyó: “Dato. Dato tremendo, baratísimo e inofensivo”.