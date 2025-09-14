El paso de Thiago Medina por la casa de Gran Hermano y la historia de vida que conmovió a todos

La vida de Thiago Medina cambió radicalmente al ingresar a la casa de Gran Hermano. Corría el año 2022 y el oriundo de González Catán, provincia de Buenos Aires, superó los distintos castings para aplicar en el reconocido reality show. Con una familia numerosa, compuesta por diez hermanos (cinco varones y cinco mujeres), el joven sufrió el fallecimiento de su mamá, Marisa, a los 34 años, y junto a su padre Julio se ganó la vida en el Mercado Central y juntando cartones en la vía pública. Ahora la historia vuelve a estar en boca de todos tras el grave accidente de moto que sufrió el joven, quien se encuentra internado en terapia intensiva.

Presentación de Thiago Medina en Gran Hermano

“Mi mamá antes de morir me dijo: ‘vergüenza es salir a robar’. Le hice caso y nunca salí a robar”, destacó Thiago en su video de presentación antes de saludar a Santiago del Moro e ingresar a la casa. “Trabajo en el Mercado Central donde armo, carreteo, lo que me den para hacer. Siempre me enseñaron a dar la cara y nunca la espalda. Voy de frente y digo las cosas en la cara”, explicó el joven, quien buscó el premio económico para arreglar la casa de su familia.

En una edición que coronó a Marcos Ginocchio como el ganador, Thiago generó cierta empatía con varios participantes al detallar cómo fue su sacrificada historia de vida. En los primeros días mantuvo un acercamiento con María Laura “Cata” Álvarez y Maximiliano Guidici, quienes lo arroparon y contuvieron en momentos donde él no podía creer lo que estaba viviendo. “Quiero una nueva vida para mis hermanos. Me gustaría hacerles una casita linda”, sostuvo, entre lágrimas.

Thiago Medina se mantuvo en competencia durante tres meses hasta quedar eliminado Prensa Telefe

Durante su confinamiento, que duró tres meses hasta ser eliminado por Agustín Guardis, Thiago entabló una relación especial con Daniela Celis. Él, separado de Lucía, su anterior relación, y ella, lo propio con un hombre que mantenía una diferencia de 20 años de edad, conectaron rápidamente. Ambos de barrios humildes del conurbano, coincidieron no solo en gustos, sino en sus historias de vida, donde el sacrificio los sacó adelante de situaciones apremiantes.

Thiago Medina y Daniela Celis conectaron rápidamente en Gran Hermano y sellaron su romance (Fuente: Telefe/Captura de video)

Visiblemente enamorados ante las cámaras, la relación tomó un giro inesperado cuando Daniela quedó eliminada del certamen y el propio Thiago realizó una declaración de principios que afectó a la participante. “Un rato estoy bien y al otro, estoy mal. Pero es porque Dani me pone mucha presión también. Yo la re quiero una banda, pero a cada rato está ahí... Yo voy a salir como entré: solo", lanzó Medina a varios de sus compañeros, quienes lo apoyaron en su decisión, aunque no preveían el reingreso de Celis, quien cambió su apodo “Pestañela” por “Vengañela”.

Por intermedio de un repechaje, Celis volvió a la casa y dejó boquiabierto a Thiago, quien sospechó que sus dichos fueron escuchados por la participante. Empoderada y sin ánimos de querer reencausar la relación, Daniela realizó una nominación “espontánea” y le dio dos votos al joven de González Catán.

Ssvid.net Vengañela-descansó-a-Thiago-con-su-reingreso-lo-ignoró-o V720P

Sin embargo, con el correr de los días, ambos acercaron posiciones, se pidieron disculpas y la pareja volvió a cautivar al público. En su círculo de confianza ingresaron “Nacho” Castañares y Julieta Poggio, dos de los jugadores que más notoriedad cobraron una vez finalizado el reality.

Cumplió su objetivo: remodeló la casa de sus hermanos

Una vez que terminó su participación en Gran Hermano, Thiago se abocó íntegramente a sacarle provecho a su fama con distintas colaboraciones en eventos y presencias en boliches para juntar dinero en pos de poner en valor la casa donde viven sus hermanos en González Catán.

Thiago y sus hermanos en la vivienda de González Catán, antes de ser remodelada Ig / @Thi4go_km

Un año después de su boom en Gran Hermano, el exparticipante mostró en el programa Mañanísima (Ciudad Magazine) cómo quedó el hogar con las paredes pintadas, puertas en condiciones y habitaciones remodeladas para más confort.

Thiago mostró cómo quedó su casa remodelada

“Es otra cosa. Yo cuando vine por primera vez no reconocía nada. Imagínate", reconoció Medina en diálogo con el programa, aún sorprendido de su renovada casa, que lo gratificó personalmente.

La familia que construyó con Daniela Celis

En 2023, Daniela Celis confirmó que se encontraba embarazada de gemelas. Esta noticia alegró a muchos exparticipantes de Gran Hermano, quienes celebraron la noticia de que ella y Thiago iban a ser papás.

Daniela Celis, expareja de Thiago, con quien fueron padres de gemelas

El 29 de enero de 2024 nacieron Aimé y Laia, las dos hijas de la pareja, quienes se mostraron felices de la noticia y la compartieron mediante las redes sociales.

Con varios ida y vuelta en la relación -al igual que en la casa de Gran Hermano-, Thiago y Daniela se separaron en varias oportunidades. La última ruptura generó mucho revuelo en los medios de comunicación, donde existieron versiones cruzadas de los dos lados y hasta se confirmó un affaire entre Medina y Katía “La Tana” Fenocchio, exparticipante de Gran Hermano.

El pedido desesperado de Daniela Celis por la salud de Thiago Medina (Fuente: Instagram/@danielacelis01)

Tras conocerse la conmovedora noticia de la internación de Thiago a raíz de un accidente con su moto, Celis pidió una cadena de oración para que el padre de sus hijas pueda recomponerse de un estado de salud delicado, donde el joven precisa de asistencia respiratoria.