Gran Hermano: José María López fue condenado por abusar de una compañera en el reality español

Este lunes se dio a conocer la sentencia final que condenó a 15 meses de prisión a José María López, exparticipante de Gran Hermano España que, el 4 de noviembre de 2017, abusó sexualmente de Carlota Prado. Este fue el primer caso que encendió las alarmas y que obligó a los demás realizadores en el mundo a implementar la regla del “consentimiento” en los concursantes antes de mantener relaciones.

Al comienzo de la edición 2022 de Gran Hermano en la pantalla de Telefe, los espectadores se asombraron ante la nueva norma del consentimiento y con ello se dio a conocer en profundidad la razón de la mismo, la cual tuvo relación directa con el caso López-Prado de abuso sexual.

Durante una noche en la que Carlota consumió alcohol, José María se aprovechó de ella, se acostó en la misma cama y se cubrió con la sábana hasta la cabeza. Debajo, las cámaras captaron el momento en que el participante insistió en someter a la joven, que no tenía conciencia de lo que ocurría. Si bien Prado manifestó “no puedo”, él avanzó hasta que ella terminó por destaparse la cara y vomitar.

José María López y Carlota Prado en Gran Hermano Revolución. Año 2017 (Fuente: Captura de video/Mediaset)

El hecho, el cual marcó un precedente en la historia de los realitys de este tipo, generó un revuelo internacional que llegó hasta la Justicia. Así, este 17 de abril el juzgado de lo Penal Nº 18 de Madrid estableció que López sería condenado a 15 meses de prisión y a resarcir con 6000 euros a Prado por daño moral. Según dicta la ley y lo que aclaró el medio español El Confidencial, al tratarse de una pena menor a dos años y al no poseer antecedentes penales, el acusado no pisará la cárcel.

La jueza a cargo de la causa señaló: “Guiado por un ánimo libidinoso, a sabiendas de que Carlota se encontraba bajo los efectos de un sopor etílico que le conduciría después a la inconsciencia, le quitó los pantalones -cuando ambos se encontraban ocupando la misma cama-, y comenzó a realizar bajo el edredón (cubrecama) movimientos de carácter sexual, pese a que la víctima débilmente le dijo ‘no puedo’”.

Además, la sentencia señaló: “Las grabaciones se exhibieron a la víctima al mañana siguiente, en una sala aislada, donde Carlota se encontraba sola y sin más compañía que la voz en off del conocido como ‘Súper’, sin preparación alguna de lo que se le iba a mostrar, sin asistencia previa acerca de lo que se le iba a mostrar y sin que ninguna cláusula contractual regulara el proceder en estas circunstancias”.

Y agregó: “Es imposible no concluir que fue utilizada por el acusado como un objeto para satisfacer a modo de juguete sexual, sin que haya la menor sombra de consentimiento y, consecuentemente, de libertad de su parte en lo acontecido”.

En tanto, la productora Zeppelin Televisión S. A deberá participar en la cifra en carácter de recomposición por daños morales a Carlota, en concepto de responsable civil subsidiario. Del total, la empresa abonará 1000 euros mediante su compañía aseguradora Chubb European Group LTD.

En lo que corresponde a Prado, la joven padeció un profundo trastorno al tener conocimiento del abuso sexual a la mañana siguiente, en gran medida porque las personas a cargo del reality no hicieron nada para detenerlo y permitieron la transmisión del mismo. Si bien salió de la casa de Gran Hermano y reingresó semanas después tras la eliminación de López, ella no volvería a ser la misma.

Carlota Prado al momento de ver el video en que José María López abusó de ella (Fuente: Captura de video/Mediaset)

“Me pusieron el video con lo que sucedió esa noche, sin avisarme de lo que estaba a punto de ver. Tendría que haber estado una persona a mi lado, un psicólogo o alguien que me ayudara a enfrentarme a esas imágenes tan duras. Jamás me preguntaron si yo quería ver eso. Yo no hubiese querido tener para el resto de mi vida esa mierd... en la cabeza”, comentó Carlota luego del suceso traumático.

LA NACION