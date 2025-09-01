Georgina Rodríguez se robó todas las miradas en el Festival de Venecia al presentar su anillo de compromiso en la alfombra roja

A pocos días de darse a conocer que Cristiano Ronaldo le propuso casamiento a Georgina Rodríguez y que como símbolo de ese compromiso le entregó un anillo lujoso; ahora, la modelo española -pero de origen argentino-, caminó por la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Venecia con un look total black y llevó consigo aquella joya que atrajo la mirada de todo el mundo.

La empresaria fue invitada a participar de la presentación del largometraje: Father Mother Sister Brother, de Jim Jarmusch y que tiene como protagonista a Cate Blanchett. Lo cierto es que al momento en que descendió por la pasarela y se dirigió a la sala de proyección, la prensa ubicó sus cámaras en dirección a ella, no solo por el vestido que diseñó Roberto Cavalli, sino porque su boda promete ser una de las más excéntricas de todo el Viejo continente.

El look total black de Georgina Rodríguez (Fuente: Instagram/@georginagio)

Para la ocasión, Rodríguez utilizó un vestido negro al cuerpo con estilo floral y silueta sirena. En su gargantilla y en los anillos que portó en ambas manos también usó flores, a excepción del anular izquierdo, donde dio paso a la sortija de compromiso, la cual fue noticia por ser de grandes dimensiones. En cuanto a su peinado, lució una trenzas y como make up, optó por tonos arena.

“Mi vestido soñado con mi team soñado. Muchas gracias a mis compañeros de este viaje. Con ustedes al lado todavía fue más bonito. Los quiero”, manifestó la modelo en Instagram.

Aquella fue la primera vez que la influencer apareció en la escena pública luego de anunciar los planes de casamiento, aunque todavía no hay fecha ni lugar pactado. Sin embargo, vive este momento como una celebridad y lo dejó en claro ante los flashes constantes.

Georgina Rodríguez lució su anillo de compromiso que habría costado seis millones de dólares (Fuente: Instagram/@georginagio)

Según adelantaron desde la revista Hola! España no se conoce a qué joyería pertenece el anillo en cuestión, pero especialistas estudiaron su diseño y composición y especularon con que valdría cerca de seis millones de dólares. Además, su peso rondaría los 35 quilates. El diamante central está flaqueado por dos piedras de menor tamaño, lo que lo hace aún más interesante y llamativo.

La boda más esperada

Después de ocho años y cinco hijos en común, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo darán el “sí, quiero” en el altar y los preparativos ya habrían iniciado. El 11 de agosto, mediante su cuenta de Instagram, la modelo mostró el anillo que recibió de parte del futbolista y con emoción comunicó su futura boda.

El anillo de compromiso que Ronaldo le entregó a Georgina Rodríguez el 11 de agosto (Instagram/@georginagio)

Ronaldo y Rodríguez se conocieron en 2016, cuando ella trabajaba como asistente de ventas en una tienda Gucci en Madrid, España, de acuerdo a lo que mencionó BBC. En ese entonces, el futbolista jugaba para el Real Madrid, por lo que ambos se encontraban en la misma ciudad.

En su reality Yo soy Georgina, de Netflix, la influencer de raíces argentinas contó que ambos comenzaron a salir al poco tiempo de conocerse. Según circuló, él la recogía en sus autos de lujo cuando terminaba de trabajar. A los pocos meses tuvieron a Alana Martina, luego llegaron dos gemelos, pero el niño murió y solo quedó Bella Esmeralda. Años después nacieron Mateo y Eva María, propios de un vientre subrogado. Por su parte, Rodríguez tuvo tres hijos antes de su vínculo con Ronaldo, y él también ya tenía uno con una mujer que nunca reveló su identidad.

“Yo soñaba con tener un príncipe encantador a mi lado y ahora lo tengo a él”, expresó hace tiempo la modelo, quien ahora se convertirá en la esposa de uno de los mejores futbolistas del mundo.