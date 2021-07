El duro comentario de Caramelito Carrizo sobre la delgadez de Jimena Barón: “No lo necesita”

Luego de revolucionar las redes con una serie de fotos en las que se ve muy delgada, Jimena Barón fue blanco de muchísimos comentarios. Una de las que cuestionó su método para bajar de peso fue Cecilia “Caramelito” Carrizo.

Durante el programa A la tarde (América), Carrizo expresó: “Me parece que más flaca no podría estar. Así y todo da consejos para seguir bajando. En vez de la vaca loca, la faja loca. Por más que tome la birra o la papa frita que coma, no necesita la faja loca”. A esta crítica también se sumo la periodista Débora D’Amato: “A mí me parece súper peligroso que si realmente ella tiene un problema alimenticio, qué favor le hace la gente poniéndole lo que le pone. A todos ellos que se creen que le hacen un bien enojándose porque ella muestra y si la van a estar criticando, no la ayudan en lo mínimo a ella”.

Jimena se mostró muy delgada y generó polémica. Fuente: Instagram

Los mensajes en redes fueron bastante duros contra la cantante: “No hay que meterse con el cuerpo del otro, pero me preocupa el mensaje que deja está foto”; “Fomentás la anorexia, amiga, comé por favor”; “Te amo pero no, no me parece un buen mensaje”.

El descargo de la actriz tuvo lugar en Twitter, donde lanzó una pregunta dirigida a todos sus seguidores:”¿No debería ser antiguo también agredir en redes sociales?”.

LA NACION