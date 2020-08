El cantante usó las redes sociales para cerrar una discusión que había comenzado en Intratables y disparó contra el periodista: "Él no se baja el sueldo" Crédito: Fuente: Instagram @eldipypapaok

Tras el fuerte cruce que El Dipy y Diego Brancatelli protagonizaron este martes en Intratables, el cantante cuestionó al panelista del ciclo por el sueldo que percibe por su cargo público. Además, polemizó sobre los dichos de diputada del Frente de Todos Mara Brawer, con quien discutió durante el programa por exigir la baja de los sueldos de funcionarios durante la pandemia por coronavirus.

Una vez terminado el programa, El Dipy recurrió a sus redes sociales para lanzar nuevas críticas. Primero, mostró una captura que supuestamente revela la totalidad del sueldo que Brancatelli percibe como Coordinador Ejecutivo de la Secretaría en la Órbita de la Secretaría General de la Municipalidad de Pilar, que sería de 636.802 pesos. "Él no se baja el sueldo", manifestó el cantante.

En relación con Brawer, sostuvo: "La señora que no se bajó el sueldo y no me supo responder, después de un corte desapareció del piso y la sacaron del aire. ¿Motivo? Sonó el teléfono", expresó en otra publicación.

Finalmente, cerró: "No quiero ser político. Solo quiero que mis hijos y los tuyos el día de mañana busquen sus sueños. Que estudien una carrera, que tengan trabajo digno. Que puedan comprar una casa y que vivan sin sobrevivir. Yo me aguanto los golpes hoy, para que no se los den a ellos".

Durante la última emisión de Intratables, Brancatelli defendió al gobierno nacional y calificó al cantante como "un ignorante y un maleducado". "En Villa Rosa se inauguró una estación de tren donde la clase humilde y trabajadora, a la cual vos pertenecías, va a ir a trabajar más cómoda. ¿Sabés, Dipy, la gente ayer en Villa Rosa a quien iría a ver a un baile? A vos. ¿Sabés de los que estamos acá quién creés que te iría a ver a vos? Yo, papá", ejemplificó el periodista, como un modo de demostrar que pertenecen al mismo sector popular.

Entre un ida y vuelta caliente, El Dipy sentenció: "La gente me cree más a mí que a vos. Yo por lo menos puedo caminar tranquilo por la calle".