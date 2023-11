escuchar

El 31 de octubre pasado, Marcela Tinayre celebró sus 73 años con un evento íntimo al que asistieron sus seres queridos, que incluyen a su familia, amigos y compañeros de trabajo. De allí, se pudo ver parte de la fiesta en un video que exhibió a la cumpleañera en medio de un alegre baile sobre una mesa, motivo que la llevó cuestionar al invitado que decidió compartir la filmación en sus redes sociales, donde cuenta con miles de seguidores.

Marcela Tinayre dejó al descubierto su talento como bailarina en la celebración de su nuevo año de vida. Lo hizo al ritmo de la música y parada encima de la mesa de su casa, ubicada en el living. Sus pasos fueron seguidos por Juana Viale, quien la tomó de las manos, la hizo girar y menear. Luego, se subieron también a la table su nieta Ámbar, con la torta de cumpleaños, su hijo menor Rocco y Nacho Viale. De esta forma, la conductora y su familia fueron en centro de atención del evento, mientras los invitados, incluida Mirtha Legrand, los ovacionaban.

Pese a que se trató de un grato momento, la cumpleañera se mostró un tanto molesta ante la difusión de las imágenes de su baile. “Tuvo mucha repercusión mi fiesta de cumpleaños. Pero... yo me pregunto algo. Cuando uno invita a su casa, que invita a amigos, porque yo no hago compromisos para mi cumpleaños, vienen solamente muy amigos ¡Y ya está! Y lo que quiero saber por qué sin consultarme la gente sube videos de adentro de mi casa”, sentenció Marcela en la apertura de Polémica en el bar, el ciclo que conduce por América TV.

No conforme con eso, Tinayre remarcó que los invitados deberían preguntar previamente si pueden subir el contenido a redes sociales. Asimismo, calificó como “antipático” tener que pedirle a los presentes que no usen el celular en el evento o que los dejen en la entrada. “¡Pero hay que preguntar! Porque no es la fiesta de una marca o un producto. Era una fiesta privada. ¡Íntima!”, agregó. En ese momento, fue interrumpida por Walter “Alfa” Santiago quien señaló que las tomas difundidas fueron publicadas por Barby Franco, la pareja de Fernando Burlando.

“¿Ah sí? Mirá”, contestó Marcela al sorprenderse por conocer quién fue la autora del video. Pese a este trago amargo, la conductora cerró: “Yo siempre bailo arriba de la mesa, muestro la bombacha, ¡hago todo! La pasé bárbaro, hay que celebrar la vida”. Por el momento, la modelo no hizo su descargo al respecto.

La competencia de madre e hija

Desde el regreso de Mirtha Legrand a la televisión con La noche de Mirtha (eltrece) se realizó el cruce menos pensado, debido a que comenzó a ser la competencia directo con su hija, quien los sábados por la noche está al frente de Polémica en el bar en la misma franja horaria. En este sentido, la diva de los almuerzo se mostró reacia al respecto. “Yo dejo que las cosas circulen”, dijo en diálogo con LAM (América) al ingreso al cumpleaños de su hija.

Al ser consultada si está pendiente al minuto a minuto del rating para conocer quien lidera la franja horaria, fue contundente: “No, quiero que el programa salga bien, que sea interesante y si hay un poquito de pelea, mejor”. Luego, celebró que las tres mujeres de la familia - tras el debut de Juana en los almuerzos del domingo- estén en la pantalla en simultáneo.