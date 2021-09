El enojo de Micaela Tinelli por tener que hisoparse al llegar de Miami: “Estas cosas solo suceden en este país”

Este domingo, durante las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) legislativas, Micaela Tinelli regresó de sus vacaciones en Miami y mostró su enojo por tener que someterse a un hisopado en el aeropuerto de Ezeiza.

La situación molestó a la diseñadora, quien publicó varios videos de descargo a través de su cuenta de Instagram. “Bueno, acá estoy esperando mi resultado del hisopado. Van llamado así por altoparlante, re tranqui...”, comenzó a relatar en el clip.

El enojo de Mica Tinelli por tener que hisoparse al llegar de Miami

Luego, escribió enojada: “Perdón, pero nunca voy a entender esto de tener que esperar el hisopado (que encima lo tiene que pagar uno) viniendo ya hisopada de Estados Unidos y encima con las dos vacunas y cuidándome casi obsesivamente”.

Asimismo, continuó con su enojo: “¡Y ni hablar de los de provincia [de Buenos Aires] que se tienen que ir a hacer cuarentena a un hotel y encima pagarlo! Creo que solo pasa en este país”. Para completar el descargo, terminó: “Y díganme todo lo que quieran, pero esas cosas solo suceden en este país y yo nunca las voy a entender”.

Mientras esperaba el resultado, Micaela continuó grabándose. En otro video, se la escuchó quejarse: “Está bueno, porque a mí que me gusta que no me miren y pasar desapercibida... de repente te tiran tu nombre por el altoparlante. Todo está buenísimo, la verdad que es espectacular”.

Tras el intenso descargo, varios seguidores se mostraron en desacuerdo con su postura. Varios de los mensajes de los haters fueron compartidos por la empresaria en sus stories. “Andate de nuevo a Miami. Si sos tan sorry y no te gusta, ¿para qué viajas?”. Rápida de palabras, Micaela replicó: “El pensamiento más básico sería éste”.

Los mensajes de los haters Instagram @micatinelli

En tanto que otro usuario la increpó: “Y más vale, gila... todos ustedes los de guita conchetos de m... son los que trajeron el virus. ¿Qué te pensás? ¿Que los negros, nosotros, del conurbano lo trajimos? Por lo menos rescátense y no seas tan rata de gastar por un hisopado, que para vos es un vuelto... Encima que vienen de viaje, no quieren hacer aislamiento ¡Son ustedes, los de guita, los que trajeron el virus! ¡Háganse cargo!”.

Tras la violenta agresión, Micaela simplemente escribió: “No, bueno”. La respuesta fue acompañado de tres emoticones que representan el sentimiento de vergüenza.

