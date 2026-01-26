Moria Casán contó detalles del vínculo entre Griselda Siciliani y Luciano Castro, algo que tomó por sorpresa a la audiencia y terminó por evidenciar que la relación amorosa entre la actriz y el actor no está ni cerca de llegar a su fin.

Durante una nueva edición del programa La mañana con Moria (eltrece), Moria Casán aseguró tener una primicia acerca del vínculo entre la actriz y el actor. En primer lugar, expresó: “Siciliani está muy bien de ánimo, está relajada. Está tal vez un poquito desilusionada, pero un poquito, hasta ahí. Ahora lo que te digo es que nunca han estado juntos, siempre están separados porque no viven juntos; ellos no conviven”.

Luciano Castro y Griselda Siciliani supuestamente habían terminado su relación

Tras esta breve introducción que sirvió para dejar en claro que Siciliani y Castro tienen un acuerdo de convivencia temporal, ya que no viven tiempo completo con el otro, la conductora contó la parte más picante: “Están separados porque él está con sus hijos físicamente. Pero yo le digo, eso sería verticalidad. La horizontalidad en esta pareja sigue, gente, sigue. Difícilmente la horizontalidad deje de ser. ¡Siguen! Ojo de loca nunca se equivoca, y además me lo han dicho. Tienen piel, mi amor, tienen pasión”.

Con estas palabras, Moria Casán dio a entender que Griselda Siciliani y Luciano Castro todavía mantienen un fogoso vínculo amoroso, al menos en lo que refiere a las relaciones sexuales. Vale recordar que él dijo hace apenas un par de días durante una charla con la periodista Pía Shaw que había “perdido al amor de su vida”. De esta manera, todavía quedan muchas preguntas alrededor del acuerdo entre las dos figuras de la actuación argentina.

Griselda Siciliani y Luciano Castro habrían optado por mantener su relación pero con un perfil bajo

Por otro lado, las palabras de Moria Casán hicieron mucho más ruido a nivel internacional porque Sarah Borrell, aquella joven danesa de 28 años que estuvo en boca de todos por los audios filtrados de Luciano Castro, fue despedida de su trabajo con motivo de la presencia de periodistas a diario en el local que la empleaba. Así, en un momento en el que la actriz y el actor seguirían como si nada hubiera ocurrido, quien se vio más perjudicada en toda la situación fue la radicada en Madrid, España, y lo más llamativo es que ni siquiera tiene diálogo con la prensa.