El filoso comentario de Jey Mammon para Dady Brieva tras el tenso momento que vivieron al aire

Días atrás, Jey Mammon protagonizó un tenso momento con Dady Brieva, luego de que el ex Midachi sugiriera que el conductor debe aprender a tocar el piano. El miércoles por la noche, Jey recibió a Antonio Birabent y a Moris en su programa y aprovechó para deslizar un sutil comentario dedicado al humorista.

La pelea entre Jey y Brieva ocurrió después del segmento de “24 preguntas” en el que cada invitado responde a la medianoche en un ping-pong veloz. El conductor anticipó que en el próximo bloque iban a cantar juntos, y la respuesta de Brieva no fue la esperada: “¿Por qué tocás el piano?”. Ante el sorpresivo cuestionamiento, Jey mantuvo la seriedad y le contestó: “Porque me gusta”. Picante, el actor redobló la apuesta: “¿Y por qué no aprendés?”. La expresión en la cara del conductor se fue transformando, y decidió responder sin filtro. “Ah, además de humorista sos forro”, lanzó.

El miércoles por la noche, con Birabent de invitado, Jey dio una cálida bienvenida a los músicos. “Es un honor que estén acá”, aseguró el conductor. “Casi que me da vergüenza tocar el piano con ustedes”, agregó. “¡Si vos tocás muy bien!”, le contestó Moris. Antonio, en tanto, confirmó los dichos de su padre: “Vimos los videos de YouTube antes de venir y me dice (señalando a su papá): ‘Toca muy bien el piano’”. Con algo de timidez, Jey se mostró agradecido por sus palabras: “Ay, ¡qué lindo que me digan eso!”. Después, mirando a cámara, disparó un mensaje dirigido a Brieva: “Me lo dijo Moris’, ¿sabés? O sea que…”.

Dady Brieva se animó a cantar en Los Mammones - Fuente: América TV

Con Brieva en su programa, tras la tensión protagonizada por conductor e invitado, el ex Midachi intentó bajar los decibeles de la conversación, sin mucho éxito. “Pero ¿te molestaste?”. “Sí, claro que me molestó y te lo estoy diciendo”, contestó Jey. Y sumó: “¡Toco bien el piano y me decís que toco mal!”. Brieva, entonces, agregó lo que intentó ser un elogio: “Lo que pasa es que yo a vos te tengo como a otra cosa… Como un comunicador que dice desde las tripas lo que siente”. Y Jey retrucó: “Con el piano también se pueden decir muchas cosas”. Sin embargo, Dady tampoco se quedó callado. “Hasta ahora no te vi”, soltó.

