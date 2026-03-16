Así llegaron Sofía Gala y Fito Páez juntos a Rosario: ¿hay amor?

En el mundo del rock en Argentina, no se habla de otra cosa que del posible romance entre Fito Páez y Sofía Gala Castiglione. En las últimas horas, las versiones de este vínculo amoroso se acrecentaron luego de que se viralizó en redes sociales un video del cantante y la actriz llegando juntos al show gratuito que brindó el rosarino este domingo por la noche en el Monumento a la Bandera de Rosario.

Los rumores de romance entre el músico y la hija de Moria Casán vienen circulando intensamente en las últimas semanas, impulsados por apariciones públicas y mensajes afectuosos en redes sociales. Aunque Sofía desmintió inicialmente una relación de pareja en enero, describiéndolo como un “vínculo familiar profundo”, las especulaciones persisten y ahora este nuevo clip da mucha tela para cortar.

Fito y Sofía se mostraron muy sonrientes frente a las cámaras (Foto: X)

Lo que se vio es que Fito y Sofía llegaron juntos a la presentación que brindó el cantante en su ciudad natal, la última que dio el cierre a una serie de cuatro shows de distintos formatos en Rosario. En las imágenes se los puede ver a los dos muy sonrientes, vestidos con un look total black y gafas negras, fiel a su estilo rockero característico.

Al llegar al backstage del show, el cantante y la actriz se separaron al ver las cámaras pero Sofía pasó tiernamente la mano por el hombro de Fito, dando a entender la complicidad que los une. Así, se acercaron a saludar a los músicos de la banda y dieron a los fans una escena que dará de qué hablar en los próximos días.

Hasta el momento, ninguno confirmó el romance pero se especula que Fito y Sofía se traen algo entre manos (Foto: X)

Hasta el momento, no hay confirmación oficial de romance, pero las apariciones recientes mantienen el misterio y las reacciones en redes de los usuarios siguen deseando que se oficialice este romance.

Familiares como Moria Casán y Margarita, la hija de Fito, tampoco dieron mayores precisiones pero las especulaciones continúan. Restará saber cuándo será la presentación de este vínculo amoroso o si solamente se trata de la buena onda que hay entre ellos.