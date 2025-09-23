Se conoció un nuevo parte médico de Thiago Medina: “Episodio de injuria pulmonar”

La salud de Thiago Medina conmueve al país; este martes, Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas, informó en sus historias de Instagram que el exparticipante de Gran Hermano 2022 (Telefe) permanece con “pronóstico reservado” y precisó que cursa un cuadro de “injuria pulmonar”, que le requiere el suministro de antibióticos. A través de las redes sociales, la familia del joven de 22 años no deja de pedir por una cadena de oración para que pueda atravesar este difícil momento.

Thiago permanece internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno tras sufrir un accidente en moto. Tal como lo hizo en oportunidades anteriores, su expareja y madre de sus hijas, Leia y Aimé, difundió el nuevo parte sobre su evolución a través de sus redes sociales para que los seguidores del influencer puedan estar al tanto de su situación de manera fiable.

Daniela Celis informó el cuadro clínico de Thiago Medina en sus redes sociales

“Thiago hoy se encuentra cursando un episodio de injuria pulmonar bajo cobertura antibiótica. Sigue sin requerimiento de droga para mantener la presión. Se resolvió la atelectasia con kinesio-terapia. El pronóstico es reservado. Pedimos más que nunca fuerzas, y seguir orando por él”, escribió Daniela para precisar el estado de salud de su ex. De esta manera, se aclaró que el joven sigue con los pulmones comprometidos debido al accidente en moto que sufrió hace una más de una semana.

En un video difundido en sus redes sociales el lunes, Daniela agradeció el apoyo del público en este duro momento y explicó que el cuadro pulmonar es lo que más preocupa a la familia. “Thiago tiene como los órganos más afectados sus pulmones. No sé específicamente qué está pasando. No puedo transmitirle con las palabras porque no quiero decir algo que no es. Solamente sé que necesito que sanen esos pulmones. Necesito que sanen esos pulmones para que pueda estar lo más pronto posible con nosotras”, sostuvo la exconcursante de Gran Hermano.

El agradecimiento de Daniela Celis a los fans

“Quiero agradecerles a todos ustedes, a cada uno que ora, que prende una velita que me manda fuerzas, que sé que está con nosotros, con la familia de Thiago, con las nenas, todos orando y rezando por él, por su evolución. Por eso vengo acá especialmente a pedir por favor que recemos y pidamos por la sanación de los pulmones de Tiago, que evolucionen, por el amor de Dios. Yo rezo a todos los santos”, agregó Celis.

Hace unos días, Medina fue sometido a una segunda intervención quirúrgica por las lesiones que sufrió en las costillas. Según explicó la influencer, se trató de “una operación sin complicaciones”, en la que los especialistas consiguieron “una correcta reparación de la parrilla costal”.

Thiago Medina permanece hospitalizado desde hace más de diez días, tras ingresar de urgencia al sufrir un accidente en moto contra la parte trasera de un auto en la ex Ruta 7. Al llegar al centro médico debieron intervenir uno de sus pulmones y también extirparle el bazo. Desde ese momento, familiares y seres queridos impulsan cadenas de oración para pedir por su recuperación, dado que su estado inicial fue crítico. Su evolución es paso a paso, por eso la familia no se aleja de su lado.