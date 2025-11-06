Sorpresivo abandono en MasterChef: quién sería la participante que renunció inesperadamente al programa

Sin duda, MasterChef Celebrity Argentina (Telefe) es, en la actualidad, uno de los programas más populares de la televisión argentina. Figuras del mundo del espectáculo, influencers, deportistas y músicos ponen a prueba sus habilidades culinarias y buscan convencer con sus preparaciones al exigente jurado, integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis. Sin embargo, entre cruces, lágrimas de emoción, y algún que otro conflicto, en las últimas horas trascendió una información que disgustó a los fanáticos del ciclo. ¿Qué sucedió? Según Ángel de Brito, una de las participantes más populares de esta edición habría abandonado el proyecto.

Según Ángel de Brito, una participante de MasterChef renunció al programa (Fuente: Instagram/@masterchefargentina)

En la emisión del miércoles 5 de noviembre de LAM (América TV), De Brito anunció que tenía un enigmático, pero no relacionado con un romance o una separación, sino de una renuncia “sorpresiva y de primer nivel” en un importante canal de aire. Aseguró que además del motivo de la renuncia, también habría celos de por medio. Dijo que la salida de la figura, tanto del programa como del canal, fue inesperada.

Tras explicar que la persona en cuestión tenía “un rol muy importante” en MasterChef, aseguró que existió un “portazo” y que la renuncia no estaba en los planes. Finalmente, y luego de que sus panelistas intentaran revelar el misterio, reveló el nombre de la persona que habría abandonado el reality: “La que se va de MasterChef intempestivamente es la señorita Valu Cervantes”.

Según Ángel de Brito, Valentina Cervantes renunció a MasterChef Celebrity (Foto: Instagram @valucervantes)

Su revelación dejó atónitos a todos, puesto que la influencer es una de las participantes más populares de esta edición. Su decisión estaría íntimamente ligada a su pareja, Enzo Fernández. El campeón del mundo, que vive en Londres, le habría pedido que regresara. “Le pidió que se vuelva, que no aguanta más, que se tome el avión y ella accedió. Él es super celoso”, señaló De Brito.

“Él es celoso y ella está muy linda y no para de laburar”, acotó Yanina Latorre. En esta línea explicó que la pareja arregló para que su hijo menor Benjamín (2) se instalara en Buenos Aires con su madre y que su primogénita Olivia (5) se quedara en Europa con su padre y su niñera para asistir al colegio. Sin embargo, cuando viajó a la Argentina por el Día de Madre, la pequeña no habría querido regresar a Londres, porque extrañaba mucho a su madre. “La familia queda muy separada y se vuelen todos para Europa, cosa que me parece lógica”, reflexionó.

Valentina Cervantes concluiría su participación en el reality de cocina y regresaría a Londres con Enzo Fernández y sus hijos

Según indicaron en el programa, Cervantes ya le habría comunicado su decisión al canal y su última grabación sería el lunes 10 de noviembre. Todavía no se sabe si habrá un reemplazo o cómo se manejará su salida.

Por otro lado, en el programa comentaron la posibilidad de que la renuncia de Valentina Cervantes, pueda haber estado, además, vinculada con su cruce con Wanda Nara. Todo comenzó cuando surgieron rumores de que entre ellas no había la mejor de las ondas. ¿El motivo? La conductora le mandó mensajes a Enzo Fernández y él no tardó en mostrárselos a su mujer.

Valentina Cervantes y Wanda Nara se cruzaron en MasterChef; según trascendió, la conductora le mandó mensajes a Enzo Fernández

Si bien la influencer desmintió la mala relación, el tema fue abordado dentro del reality. “Aprovecho a aclarar las pavadas que dicen de mí con tu marido... Son falsas. Inventos”, aseguró la conductora de MasterChef. “Sí, sí. Tranquila, Wanda. No pasa nada. Ya lo aclaré. No sé por qué inventan esas cosas”, le respondió Cervantes.