El hijo de Yiya Murano contó su traumática adolescencia y reveló que sufrió la “portación de apellido”

La miniserie Yiya, que se emitirá por Flow -con fecha a confirmar- explora la vida de Yiya Murano desde sus primeros años de vida hasta la etapa donde quedó internada en un geriátrico. Conocida como la “envenenadora de Monserrat”, la mujer fue condenada a cadena perpetua por envenenar con cianuro a tres de sus amigas.

Tras el lanzamiento de esta producción comandada por Kuarzo, Martín Murano, hijo de Yiya, habló el martes 9 de septiembre con el programa Los profesionales de siempre (elnueve) y reveló detalles escabrosos de cómo fue su niñez. Además, apuntó contra los creadores de la miniserie.

“Me enteré de la miniserie cuando iban por el quinto capítulo, nunca habían hablado conmigo. Con mi abogada mandamos una carta documento a la productora para saber si realmente estaban haciendo la miniserie. Después me citaron y me explicaron que lo estaban haciendo con otro libro, que estaba atado al mío -en 2017 lanzó Mi madre, Yiya Murano- y existía conflicto de intereses. Llegamos a un acuerdo, pero no participo absolutamente en nada”, detalló Martín en el programa que conduce Florencia de la V.

En esa misma línea, explicó que la trama de la producción es ficción: “La historia no es real. Es la historia del expediente y una entrevista que le hizo Rodolfo Palacios a Yiya. Yo no conozco a ningún criminal que se autoincrimine”.

“Sufría portación de apellido, a mí me rechazaban de todos lados por el apellido Murano”, declaró el hijo de la mujer que inspiró a los productores a contar su historia y explorar la mente de una criminal.

Luego de atravesar una infancia traumática, Murano fue categórico a la hora de recordar a su mamá, que falleció en abril de 2014: “Estamos hablando de una mujer mitómana. No lo digo yo, lo dice el informe psiquiátrico forense. En ningún momento me llevé bien con ella”.

“Me llevaba a desayunar con los diferentes amantes que tenía y yo tenía prohibido contárselo a mi papá. En ese momento era muy chico y no sabía lo que era un amante. No se olviden que los nueve años míos no son los mismos que los que tienen los chicos de ahora con internet”, enfatizó.

Ante las reiteradas preguntas del panel, Murano continuó en la sintonía categórica de despotricar cada actitud de su madre, las cuales fueron volcadas en una obra literaria que lanzó en 2017, titulado Mi madre, Yiya Murano.

“Fue muy difícil mi vida. La adolescencia fue una época muy violenta, sufrí mucho bullying. Después yo me volví violento. Cuando la realidad te supera no queda otra que aceptarla”, recordó Murano.

Por último, el escritor aseguró que su madre quiso envenenarlo y que, lo descubrió años más tarde: “Tengo la duda si no se animó o se arrepintió”.

El elenco de Yiya está encabezado por Julieta Zylberberg y Cristina Banegas, quienes interpretan a Yiya Murano en diferentes etapas de su vida. También participan Pablo Rago, Mónica Antonópulos, Cecilia Dopazo, Diego Cremonesi y Carlos Portalupi, entre otros.