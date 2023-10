escuchar

Después de sorprender en la primera ronda de Got Talent Argentina (Telefe) con su simpatía, ternura y talento para tocar el timbal con tal solo 4 años, Aythan Valentín Arias volvió a deslumbrar en la noche de este martes, le hizo un pícaro comentario a una de las integrantes del jurado y se convirtió en finalista gracias al botón dorado.

“Yo creo que él no trajo los timbales, los timbales lo trajeron a él”, con esa frase Lizy Tagliani presentó al pequeño, que en cuestión de segundos cautivó al público al ritmo de la reversión de “Volveré” de Diego Verdaguer, pero sobre todo a Florencia Peña, con quien mantuvo un divertido ida y vuelta.

Aythan saludando al público de Got Talent Argentina en su debut Telefe

Después de sorprender en su debut vestido de traje, el santiagueño optó por un outfit mucho más descontracturado: jean, remera, camisa y zapatillas. “Sos una megaestrella, ¿lo sabías?”, le preguntó la conductora y él, con su picardía y seguridad, le contestó: “Sí”, lo que desató la risa de los presentes.

Luego de escuchar al pequeño decir que el calzado que llevaba puesto se lo había regalado el vecino, el jurado reclamó la presencia de la madre del participante sobre el escenario. Tras subir, la mujer contestó que sí, que su hijo había recibido eso como obsequio. “Se las regalaron, es verdad. Decí: ´Florencia yo no miento’”, le dijo Lizy a Aythan.

Al escucharla, él miró a Peña y expresó: “Yo voy a ser el novio de Florencia Peña”. Sorprendida, la actriz le preguntó si lo podía saludar, y, ante la afirmación del concursante, la se acercó a darle un beso. “Sos espectacular”, le comentó ella; “Sos hermosa”, la halagó él. Al instante, Flor sostuvo: “Para mí, no hay manera de que no sea botón dorado. Sos el único que me dijo acá que soy hermosa”. Al regresar a su asiento, presionó el botón dorado, al que solo tiene acceso una vez cada miembro del jurado, y el timbalero pasó directamente a la final.

Ante el desconcierto del pequeño, que veía con asombro el papel picado que caía al suelo, Lizy Tagliani le consultó si quería bailar. “Sí, una guaracha”, exclamó, sin vueltas. Uno de los ritmos característicos de Santiago del Estero, el cual bailó a pedido de Abel Pintos y luego de su triunfo en la primera ronda.

Pero Aythan no es el primer timbalero que obtuvo el privilegio de pasar directamente a la final. La semana pasada, Thiago Maldonado fue el primer participante en convertirse en el finalista del reality. El nene de 12 años sorprendió con su talento con el timbal y emocionó a La Joaqui, quien, fascinada, le propuso tocar juntos antes de fin de año.

“Quiero saber si tocarías conmigo cuando te hagas famoso”, le planteó. Al escucharla, el mendocino no dudó en decirle que sí con la “promesa del dedito meñique”. Cuando los dos terminaron de hacer la promesa, Thiago regresó al escenario y la intérprete de “Dos Besitos” apretó el botón dorado. “No lo puedo creer”, repitió, con emoción y lágrimas en los ojos, mientras se fundía en un abrazo con Lizy Tagliani.