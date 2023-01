escuchar

Aunque lleva varias décadas de carrera dentro del mundo del entretenimiento y del espectáculo, Jorge Taiana raramente se para frente a las cámaras. La mente detrás de múltiples éxitos de cartelera teatral suele mantener su vida privada alejada del ojo público, especialmente cuando se trata de su relación con Claudia Villafañe. Luego de que su amigo y colega Dady Brieva asegurara que estaban separados, accedió a hablar con LAM (América) para desmentir dicha versión y, en medio del móvil, protagonizó un incómodo momento.

El incómodo momento de Jorge Taiana en LAM: “Es difícil mostrarse sincero cuando ustedes son tan incisivos”

Jorge Taiana y Claudia Villafañe están a pocos meses de celebrar su vigésimo aniversario, sin embargo, lo poco que se sabe de su relación es que se conocieron en el 2003 gracias a unos amigos en común. Y hay un motivo detrás de esta llamativa ausencia de informacion. Ambos de perfil bajo, mantuvieron su vida mediática y su intimidad bien separadas, evitando que los fotografiaran en eventos públicos y no hablando el uno del otro durante entrevistas.

No obstante, el productor que estuvo detrás de Midachi a lo largo de veinte años decidió hacer una excepción a esta regla luego de que el presunto final de su vínculo protagonizara todos los titulares de noticias. Así, poco antes de que comenzara una de las funciones de la temporada teatral, aclaró la situación en diálogo con LAM.

“Ayer Dady dijo que estaban separados”, disparó Ángel de Brito, yendo directo al grano. Entre risas, Taiana replicó: “Dady dice tantas boludeces. Es un amigo, él juega, tira cosas. Les tira títulos a ustedes”. No conformes con su respuesta, las angelitas insistieron en preguntarle si, efectivamente, seguía junto a Claudia Villafañe.

Después de hacer un pase de comedia en el que fingió que no escuchaba para evitar contestar, dijo: “Sí, sí, seguimos juntos. No sé de dónde salió esto. Un montón de veces me mandaron mensajes: ‘Che, dicen que se separaron’. Pero no”.

Una vez zanjado ese tema, el conductor del magazine dedicado a la vida de los famosos indagó más sobre su misterioso romance y le reclamó el hecho de que ni él ni la expareja de Diego Maradona se animan a dar notas a los programas.

Claudia Villafañe y Jorge Taiana, un amor que vive fuera del ojo público

Algo incómodo y con una siempre presente sonrisa, el entrevistado retrucó: “Es difícil mostrarse sincero cuando ustedes son tan incisivos. Estoy transpirando”. Ya en un tono más serio, remató: “Nunca hablé y nunca hice pública mi vida privada porque no tengo nada que decir”.

Finalmente, se animó a mostrar su lado más romántico y reveló qué es lo que lo enamoró de la ex MasterChef Celebrity. “Todo. Fundamentalmente tiene una forma de ser que es admirable, es una mujer distinta. Nunca había conocido a alguien así, que tuviera el trato que tiene con la gente. Que estuviera para los demás. Su vida pasa por ahí: estar para el otro. Ella está para todo el mundo y yo admiro eso de una persona. Vive para ayudar a los demás. Y eso me da mucha satisfacción”, admitió, sin poder ocultar una enorme sonrisa.

Tras tocar temas que raramente discute en programas televisivos y ya siendo hora de subir al escenario, Jorge Taiana se despidió y le puso un punto final al inusual móvil.

