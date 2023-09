escuchar

El dolor que dejó la muerte de Silvina Luna se vio reflejado en los cientos de mensajes en redes sociales de sus allegados, y quienes la conocieron por su trayectoria en el mundo del espectáculo, la despidieron con gran dolor. Los mensajes se extienden con el pasar de las horas y los recuerdos sobre ella son cargados de amor, con un gran peso de tristeza por darle el último adiós. Majo Martino fue una de esas personas, y en diálogo con LAM (América) no pudo contener el llanto al recordar el gran lugar que ocupó su amiga en su vida.

Tras 79 días de internación en el Hospital Italiano de Capital Federal, el 31 de agosto falleció Silvina Luna. La actriz y vedette de 43 años padecía un grave estado de salud luego de contraer una bacteria que agravó su cuadro de hipercalcemia e insuficiencia renal, diagnosticado en 2013 como consecuencia de una intervención estética en la que el médico Aníbal Lotocki le colocó una sustancia tóxica, presuntamente metacrilato.

Silvina Luna falleció a los 43 años, tras 79 días de internación (Foto Instagram @majomartino)

Los mensajes de pedido de justicia no tardaron en llegar, esperando que Aníbal Lotocki tenga una condena justa, pero los recuerdos hacia Silvina Luna fueron protagonistas en todos los medios, para honrar su vida y por el gran amor que dejó en sus seres queridos. En este sentido, la periodista Majo Martino rompió en llanto al recordar los momentos junto a su amiga.

“Silvina era luz y amor, siempre tenía la palabra justa. Me llamó la atención que siempre era de solucionar las cosas”, destacó sobre la personalidad de la actriz, con quien forjó una fuerte amistad al ser parte del reality El Hotel de los Famosos 2 (eltrece), aunque sus trabajos la habían cruzado anteriormente y siempre mantuvieron una buena relación que luego se volvió muy estrecha.

Majo Martino rompió en llanto por la muerte de Silvina Luna:"Era luz y amor"

En sus días compartidos, dentro y fuera del reality, pudieron forjar una relación en la que las charlas, consejos y momentos divertidos no faltaron. “Una amiga irremplazable, nadie reemplaza a nadie, pero con Silvina menos. La conexión que yo tenía con ella es irremplazable. Tenía un amor en su mirada, en aconsejarte y en recibir tus palabras”, expresó Martino, al no poder contener el llanto por el dolor que atraviesa.

Una persona atenta, amorosa, sincera y con la palabra justa fue como la periodista recordó a su amiga. “Quiero decirlo porque me lo dijo ella. Me dijo que ella fue muy feliz, no me lo dijo despidiéndose, pero lo que me decía que fue una mujer muy amada por sus parejas, que hizo lo que quiso, que viajó. Que hasta ese momento había tenido una vida de una mujer de 70 años. Pensar en eso me da tranquilidad”, reveló la periodista sobre una de las charlas íntimas que mantuvieron.

Majo Martino sobre Silvina Luna:"Era muy sabia en sus consejos"

En relación con los últimos momentos que compartió con Silvina, recordó que pudo visitarla en alguna de las internaciones que atravesó y recordó aquellas charlas. “Me decía, ya no discutas con Lochito. Nos contábamos todos y ella era sabia en los mensajes que me daba”, reveló entre risas al recordar aquellas conversaciones, que mantiene en su memoria.

Por el momento, el entorno de Silvina Luna no pudo darle el último adiós, ya que desde la Justicia se elevó un pedido para el resguardo de su cuerpo, para realizar una autopsia relacionado a un futuro proceso judicial, en el que se apunta a Aníbal Lotocki.

La despedida de Majo Martino a Silvina Luna en redes sociales

“Amiga tengo el corazón roto. Solo deseo que te eleves bien alto y que estés en la luz, ya que vos siempre fuiste y serás luz”, introdujo Majo Martino en su publicación de Instagram en la que abrió su corazón para despedir a Silvina Luna.

Majo Martino le dedicó sentidas palabras a Silvina Luna (Captura Instagram @majomartino)

Con una recopilación de imágenes con los momentos que compartieron, la periodista expresó el dolor que le generaba tener que despedirse de su amiga, con quien forjó una relación “”súper profunda”. “A mí me llena el corazón saber todo lo feliz que fuiste, porque así me lo dijiste. Te amo con todo mi corazón. Volá alto alma hermosa”, destacó al mismo momento que le agradeció por todo el amor que le brindó.