¿El Lollapalooza Argentina 2023 se suspende por lluvia?

El pronóstico del tiempo para este domingo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hace que algunos se pregunten si el festival Lollapalooza 2023, que empezó el pasado viernes 17 y se extiende hasta hoy, domingo 19, en el Hipódromo de San Isidro, corre riesgo de suspenderse por lluvia.

De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió hoy una alerta amarilla para la zona, y se espera que por la tarde llegue un frente frío que de paso a una intensa lluvia en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

El Lollapalooza Argentina es al aire libre en el Hipódromo de San Isidro Gentileza Lollapalooza Argentina

En la provincia de Buenos Aires, rige la alerta por tormentas en los primeros cordones de la zona este del conurbano, y máximas de 29° y mínimas de hasta 18° en la zona central.

Algo similar se espera para el distrito porteño, donde la mínima estará en 23° y la máxima, en 31° hacia el mediodía. Sin embargo, para la tarde, se pronostica un importante descenso en la temperatura a raíz de tormentas con actividad eléctrica. Esto motivó al SMN a dar una alerta amarilla, ante la posibilidad de daño o interrupción momentánea de actividades cotidianas. Según precisó el organismo, algunos de estos fenómenos pueden ser “localmente fuertes”. Además, pueden registrarse ráfagas, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos, con valores de precipitación entre 30 y 60 milímetros. Si bien el pronóstico advertía por lluvias desde las 12, sería recién a partir de las 16 que las tormentas llegarían a la Ciudad.

En este sentido, las precipitaciones pueden dificultar la presencia del público en el evento, que reúne a un extenso line up de artistas argentinos e internacionales al aire libre. Sin embargo, los fanáticos no deberían preocuparse dado que la organización señaló que no se suspende por lluvia.

La situación recuerda a la que ocurrió en la última edición del festival, en 2022, cuando el cielo nublado y una mínima caída de agua preocuparon a los fanáticos. “¡No se suspende por lluvia!”, fue la respuesta en aquel momento de la cuenta oficial del evento ante las especulaciones de los que ya tenían su entrada para asistir a la primera jornada de recitales. Aunque la llovizna continuó, esto tampoco modificó los horarios de las presentaciones.

El miedo de algunos encuentra justificación en lo que ocurrió en 2018, cuando la fecha del sábado de Lollapalooza tuvo los horarios modificados por un fuerte temporal que inundó el predio y forzó la cancelación de las presentaciones del domingo. “Debido a las severas condiciones climáticas ocurridas durante la noche, con fuertes tormentas, relámpagos y ráfagas de viento que se espera continúen durante todo el día, se ha resuelto, en cumplimiento con instrucciones de autoridades gubernamentales, cancelar la tercera fecha del festival”, fue el comunicado oficial que representa hoy la pesadilla de quienes ya tienen sus pulseras para ingresar al predio.

El temporal que generó inundaciones en el Hipódromo de San Isidro y obligó a la suspensión de la tercera fecha del Lollapalooza 2018 corre poco riesgo de repetirse según las previsiones meteorológicas Jose Moreira

Entonces, a juzgar por esas experiencias, si las condiciones climáticas se complican y ponen en riesgo la integridad de los asistentes, los artistas invitados o el staff del festival, el show se suspendería, pero de no haber riesgo todo seguiría su curso normal. Además, vale recordar que en 2018 el valor de las entradas fue reembolsado.

Alerta amarilla: qué recomienda el Servicio Meteorológico Nacional

El SMN sugiere asegurar los objetos que puedan ser arrojados por el viento y que las personas se mantengan alejadas de los árboles porque la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.

Por otro lado, el servicio meteorológico insiste en que las personas cuiden sus pertenencias, como los autos, y recomienda no dejarlos estacionados debajo de árboles por la posibilidad de daños en el vehículo. Además, aconseja mantener cerradas las casas de la manera más hermética posible y mantenerse al tanto sobre la actividad meteorológica.

Por último, agrega: “En caso de verte afectado por este fenómeno (vos o alguien más), comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono”.

