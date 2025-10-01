El motivo por el que Vero Lozano no quiere ir más a los Martín Fierro

Verónica Lozano se mostró furiosa tras la entrega de los Martín Fierro 2025. La conductora de Cortá por Lozano (Telefe) comenzó su programa el martes con el anuncio de que no irá más a la famosa ceremonia de premiación. Sin embargo, los televidentes desconocían cuál había sido el motivo de su enojo. En diálogo con LAM (América TV), la periodista dejó en claro que le molestó la actitud que tuvieron los miembros de APTRA al elegir a cada ganador.

“¿Sentiste que deberías haber ganado?“, le consultó el notero. A lo que Vero Lozano respondió: “No específicamente yo. Pero me parece que Susana gane otro cuando ya había ganado uno es un montón. Más que fue un programa que tuvo pocas emisiones. No estoy juzgando si es buena o mala conductora, solo que creo que hay que repartir para que la ceremonia sea más interesante y para que nos vayamos más contentos”.

El enojo de Vero Lozano en vivo

“Te juro que la fui a saludar a Mariana (Fabbiani) y la felicité porque con ella éramos competencia. Y de hecho ella me dijo: ‘pensé que te lo daban a vos’. Y yo como que tenía esa ilusión porque ya le dieron al programa, repartimos el juego y también dije: ‘si no se lo dan a Carmen que laburó muy bien el año pasado, le levantaron el programa y es una mina que la viene remando hace tiempo’”, continuó muy molesta por la situación que, a su parecer, fue muy injusta con el resto de los participantes de la terna.

“No porque el premio tuviera que ser para mí, te soy 100% honesta, pero sí para otra conductora. Pamela David también la viene remando hace un montón. Se levanta temprano todos los días. Es repartir el juego”, remarcó. A su vez, Lozano reconoció que muchos integrantes de APTRA le aseguraron que la habían votado como Mejor Conductora femenina. “Pasa que te dicen: ‘yo te voté’. Pero bueno, es medio como en las elecciones. Lo que sí me llamó la atención es que entre ellos me contaron que estaban en un chat diciendo: ‘boludo, cómo es que ganó tal si yo no lo voté’”, explicó sobre la información a que tuvo acceso.

La reacción en redes sociales a las declaraciones de Verónica Lozano (Foto: Captura de pantalla de X)

Ante esta información revelada, aclaró que no solo fue Susana Giménez la conductora que salió beneficiada misteriosamente por los miembros de APTRA. “No solo Susana, también en panelismo. Debería haber una auditoría. Estuvo todo el juego muy mal repartido y se notó mucho”, exclamó indignada. Con relación a si es definitiva su postura de no asistir más a la premiación indicó: “Hoy pienso que no voy a ir nunca más en mi vida, a no ser que me garanticen que lo gano”.

En redes sociales las declaraciones de Verónica Lozano encendieron la polémica sobre cuán real es esta premiación y si su actitud era la de una “buena perdedora”. "Harto del ninguneo a conductoras como Vero Lozano y Georgina Barbarossa para darle el Martín Fierro a Susana Giménez que no sabe hilar dos frases de corrido, y premiar a Santiago Del Moro por sobre Iván de Pineda, Guido Kaczka o Darío Barassi. BOCHORNO #MartinFierro2025″; “Qué hermoso ver a la tarada de Verónica Lozano enojada porque la madre Susana Giménez le ganó en todo” y "Vero Lozano merecía el de mejor conductora.#MartinFierro“, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en X.