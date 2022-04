Ana Rosenfeld aseguró que está habilitada para litigar y que la denuncian para no pagarle honorarios

Luego de escuchar el testimonio de dos exclientas -Gabriela Centurión y Fernanda Charquero- que la acusaron de estafadora y a varios de los panelistas de Intrusos en el Espectáculo asegurar que estaba inhabilitada para utilizar su firma en la ciudad de Buenos Aires, la abogada Ana Rosenfeld se comunicó con el programa que conduce Florencia de la V en América TV para hacer su descargo.

Muy enojada, se quejó porque no la llamaron antes del informe, corrigió a los periodistas y explicó que todavía la Corte Suprema de Justicia no se expidió en su caso y aclaró la situación de las dos mujeres que apuntaron en su contra: “Me denuncian porque no me quieren pagar los honorarios”, explicó.

Lo primero que dijo Rosenfeld tras comunicarse con el envío fue que desde Intrusos escucharon una sola versión, la que “les da prensa”. “Primero que nada no estoy suspendida”, le dijo especialmente a Lucas Bertero, quien había dado más temprano esa información. “Voy a estarlo seguramente cuando la Corte confirme o no esa resolución, pero hoy sigo teniendo mi matrícula ”. Más adelante en la charla, explicó que esta situación no tiene nada que ver con las exclientas que salieron a denunciarla sino con el caso de Juan Darthes, a quien ella defendió hasta que decidió dar un paso al costado.

“Estoy trabajando y puedo firmar porque cuando yo el año pasado dije que iba a hacer uso de mi licencia, el Colegio de Abogados me dijo que de ninguna manera, que yo podía seguir ejerciendo hasta que la Corte se expidiera al respecto”, explicó la letrada, y agregó que tiene la necesidad de aclarar la situación porque en Intrusos “lamentablemente hablan sin preguntar y sin confirmar”.

“Cuando la Corte considere que la sanción de un año de suspensión en Capital Federal tenga que ser efectiva voy a dejar de firmar en mi estudio y firmarán todos los abogados que puedan trabajar en mi estudio, inclusive mi hija”.

Luego, Rosenfeld siguió con las denuncias de sus dos exclientas por estafa y prevaricato. “Los convenios que yo firmo son absolutamente lícitos. A esta señora que dice que me tenía que pagar 100 mil dólares, que después firmamos una enmienda por una cifra mayor, le gané juicio en Primera, en Cámara y Corte, porque a esta señora le di literalmente un número que a ustedes no les entra en la cabeza y que me da vergüenza decirlo, pero arriba de los millones de dólares que ustedes no se pueden imaginar”, se defendió la ahora panelista de LAM.

Rosenfeld disfruta de sus vacaciones en Uruguay Instagram @ana.rosenfeld

Acto seguido, Rosenfeld le puso número al misterio, aseguró que le hizo ganar 45 millones de dólares a su exclienta y reveló que lo que sucedió es que cuando terminó el trabajo ella revocó el contrato. En consecuencia, ella no pudo cobrar sus honorarios. “Fui su abogada en 45 juicios y se los gané”, agregó.

“Cuando firmó el acuerdo para cobrar una cifra millonaria en dólares, pero millonaria en serio, ella me tenía que pagar a mí, me revocó y me denunció para no pagarme. Eso es lo que hace la gente para no pagarle a los abogados”, reveló, y concluyó que es un modus operandi que se suele utilizar para no abonar a los letrados y que por eso se firman convenios de honorarios.

En relación con la denuncia de otra exclienta que aseguró que primero le pidió el 7 por ciento y luego retocó el contrato y cambió esa cifra por un 15, Rosenfeld dijo que el convenio es transparente, es clarísimo y no tiene ni una enmienda ni un rayón. “Ella firmó el 15 por ciento”. “Yo no cometí ninguna falta antiética y fui su abogada casi diez años” , recordó. Además, explicó que todo lo que cobró lo facturó y que “esa señora que sale alegremente a hablar cobró sus millones de dólares en una corte en Nueva York. Entonces yo le estoy ejecutando ese convenio para perseguir la plata que la señora mandó a Nueva York”.

Ana Rosenfeld fue denunciada por Juan Darthés por "violación del secreto profesional" Archivo

Cuando Florencia de la V le preguntó por qué cree que estas mujeres salieron a denunciarla ahora, Rosenfeld dijo que varias veces hablaron de estos temas pero que para ella son privados y jamás le pareció oportuno referirse a ellos en público. “Pero yo no voy a permitir que después de 49 años de profesión tenga que estar sentada en un banquillo para dar explicaciones ”. Luego, aclaró que una de las denunciantes quedó enojada porque pretendía que ella utilizara información reservada de su exsuegra, algo a lo que no accedió. “Me tienen bronca y me quieren lastimar”.