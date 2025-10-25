La China Suárez se hartó y mandó al frente a sus haters: “Para que estén contentas”

En medio de sus días en Turquía, donde está instalada junto a Mauro Icardi, María Eugenia la ‘China’ Suárez parece no encontrar paz. En las últimas horas, la actriz compartió una serie de fotografías en primer plano y ante el agravio de algunas usuarias, no tardó en responderles y exponerlas.

La China Suárez apoya a Mauro Icardi en su carrera deportista en Turquía (Foto: Instagram @mauroicardi)

Con dos selfies en primer plano y otra foto en la que mostraba el torso, la actriz conquistó a sus 7.8 millones de seguidores de Instagram. Con un maquillaje en tonos tierra y un delineado que pronunció aún más los labios, la actriz de 33 años acaparó toda la atención de la red social y, como suele sucederle, sobre todo desde que comenzó su romance con el futbolista y exmarido de Wanda Nara, recibió muchas críticas.

La China Suárez publicó un carrete de imágenes en primer plano y recibió decenas de comentarios negativos (Foto: Instagram/@sangrejaponesa)

Lejos de ignorar los comentarios, decidió exponer a sus haters: no solo compartió los mensajes de odio, sino que también mostró el rostro de quienes los escribieron. Las críticas fueron variadas y sarcásticas: “¡Mirá esas pestañas y esa boca!”, se burló una usuaria. Otra fue más hiriente: “Vomito”. También le cuestionaron la calidad y el enfoque de las imágenes. “Siempre sube las mismas fotos de baja calidad”; “Te faltó un poco más de zoom, casi no logramos ver tu rostro", ironizaron.

La China Suárez dijo basta (Foto: Instagram/@sangrejaponesa)

Como respuesta, la actriz compartió una foto donde hizo aún más zoom a su rostro y junto a un emoji de un corazón lanzó: “Ahí va con más zoom. Para que la pongas de fondo de pantalla”.

La China Suárez ironizó sobre las críticas de sus haters (Foto: Captura Instagram/@sangrejaponesa)

Esta no es la primera vez que Suárez le responde a quienes no la quieren. A finales de septiembre, y a través de su cuenta de TikTok, compartió el trend que hizo con Rufina Cabré, su hija mayor. Allí se las pudo ver a ambas en la cocina de la casa de Estambul divirtiéndose. Con ironía, la actriz lanzó: “Acá uno siendo menos feliz para que estén más contentas las haters”.

Tras regresar a Estambul, la China Suárez y Rufina hicieron un trend de TikTok y la actriz dejó una picante frase (Foto: Captura de TikTok / @sangrejaponesita)

El comentario de Eugenia no pasó inadvertido por la pequeña de 12 años, quien le pidió a su madre que subiera el video en cuestión a sus stories para que “no le hicieran burla”. Aquella frase devino en una profunda conversación que la propia actriz quiso compartir con el público.

“Mi amor, no te tiene que importar que me hagan burla, si a mí no me importa. Yo me cag*** de risa. Me hacen burla desde que tengo quince años, desde Casi Ángeles. Que estaba más gorda, que estaba más flaca, que si tengo un novio, que si me separo, que si elijo una marca y está mal. Así fue siempre mi vida. Y me va cada vez mejor. Entonces, vos tenés que estar contenta por eso, porque a mí no me afecta y porque vos sabés quién soy. No es importante lo que digan los demás, la gente que no conoce", expresó Suárez ante la atenta mirada de su primogénita.

La China Suárez compartió la charla que tuvo con su hija en las redes pero después la borró

“Siempre dije que a mí me importan mis hijos, mi familia y mis amigos, que son pocos, pero buenos. Y el resto que no me conoce”, continuó. “Pensá que todo eso no va a desaparecer, el hate (odio), la gente que pone cosas feas, que quiere cancelar todo el tiempo. Vos lo ves en las redes sociales. Los chismes, las mentiras... lo importante es que nosotras tenemos buena comunicación y vos todo lo que me quieras preguntar, lo hacés y lo sabés", concluyó.