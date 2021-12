El “payaso IT de Barracas” pasó por Bienvenidos a bordo y causó terror en el estudio

Aunque las tardes de Bienvenidos a bordo (eltrece) suelen estar marcadas por la diversión, la edición del viernes fue una excepción ya que en el estudio se vivió un terrorífico momento. Gracias al juego de las puertas, los participantes son protagonistas de situaciones cómicas o, incluso, algo insólitas. Sin embargo, la consigna del día provocó que un tenebroso payaso perturbara a todos los presentes.

Frente a las cámaras ya habían pasado Blancanieves, El Hombre Araña y Némesis, un personaje de la famosa saga de videojuegos Resident Evil. Uno detrás de otro, los concursantes sorprendieron a la audiencia con sus increíbles disfraces. Pero, cuando Guido Kaczka pensó que ya había visto todo, las luces en el piso se apagaron e invadió el espacio una tenebrosa melodía circense.

La mezcla de música alegre en un espacio tan oscuro, nunca falla en causarle un sudor frío hasta a la persona más valiente. Incluso el mismo conductor, quien comenzó a presentar al concursante con gracia, terminó admitiendo que la situación “le estaba dando julepe”.

El payaso IT de Barracas pasó por Bienvenidos a bordo y generó terror en el estudio

Sabiendo lo que le esperaba del otro lado de la puerta, le pidió a una de sus asistentes que se asomara para ver qué había. Temblorosa, Valentina caminó hasta el lugar y espió a través de la abertura solo para alejarse lo más rápido que pudo. En un intento de dilatar el tiempo, Guido le preguntó a Blancanieves si le abrían o no y, en medio de la conversación, reveló: “Hoy no voy a poder dormir. Empezamos haciendo chistes y después a la noche te sentís mal pero no sabés por qué”.

Guido Kaczka le pidió a una de sus asistentes que le abriera la puerta al tenebroso personaje captura de video

Después de esa declaración, abrió de un tirón dejando entrar a un hombre disfrazado de IT, el payaso de ficción creado por el novelista de terror Stephen King. Completamente metido en personaje, el participante empezó a caminar dentro del estudio pegando saltitos alegres mientras sostenía un par de globos que le cubrían la cara. Luego, se descubrió el rostro mostrando la horripilante careta totalmente blanca adornada con una nariz roja y una boca llena de colmillos amarillentos.

Con la música para niños sonando aún de fondo, y muy metido en la trama del film de terror, el payaso le ofreció un barquito de papel a todas las asistentes de Guido hasta que terminó dándoselo a Hernán Drago. El modelo aceptó el extraño regalo y volvió a su lugar, sin querer pasar mucho tiempo junto al concursante.

Un concursante se disfrazó de IT, el personaje de Stephen King captura de video

Aunque en un momento el hombre se salió del personaje al admitir que venía de Barracas, rápidamente se recuperó y cuando Guido le preguntó si vivía en casa o departamento, aseguró que su hogar era una alcantarilla. Tras manifestar que su trabajo era darle miedo a la gente y que no tenía pareja porque se había asustado, el conductor le puso un punto final a la entrevista diciendo: “Es un rato que podés estar con el payaso y después ya te mandás a mudar. De hecho yo ya quiero cortar la charla acá payaso”.