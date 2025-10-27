El sentido posteo de Thiago Medina junto a sus hijas: “No me quería ir sin verlas crecer”

Tras ser dado de alta, Thiago Medina comenzó una nueva vida. Es que un brutal accidente en moto lo dejó varios días en terapia intensiva y requirió de tres intervenciones quirúrgicas para proteger sus órganos vitales. Acompañado de su círculo más íntimo como su expareja Daniela Celis y varios amigos que cosechó de su estadía por Gran Hermano, el joven de 22 años usó su cuenta de Instagram para agradecer por la compañía y posó para la cámara junto a Aimé y Laia, sus dos hijas.

“Gracias a Dios puedo seguir disfrutando a mis dos princesas ellas son la razón de vivir y de pasar todo lo que pase”, remarcó Medina, quien se encuentra transitando un lento periodo de recuperación para retomar su vida normal. En las tres postales que escogió para ilustrar la publicación, Thiago se mostró muy apegado a sus retoños, quienes se convirtieron en un sostén emocional a la distancia mientras peleaba por su vida en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, ubicado en el partido bonaerense de Moreno.

El comunicado de Thiago Medina

El sentido texto no hizo más que reafirmar su amor por Aimé y Laia, quienes, durante su periodo de internación, estuvieron junto a su madre, Daniela Celis y la familia de los dos ex integrantes de la casa de Gran Hermano.

“Gracias a ellas tuve la fuerza necesaria para poder pasar todo lo que pase. No me quería ir sin verlas crecer, son la razón de mi felicidad, las amo con todo mi corazón”, destacó Medina, haciendo hincapié en cómo influyó la presencia de las pequeñas para poder sacar las fuerzas necesarias para su recuperación.

Thiago Medina con sus hijas Laia y Aimé

Por último, Medina extendió los saludos hacia sus seguidores, quienes estuvieron al tanto de cómo fue su operación y armaron cadenas de oración para su pronta recuperación: “Gracias a todos los que rezaron por mí”.

Días atrás, Thiago habló en el programa Corta por Lozano (Telefe) y explicó si tomará alguna medida judicial en contra del hombre que provocó el accidente en moto. “No, está todo bien con el señor, no hay ningún problema, pasó lo que pasó porque tenía que pasar y bueno, fue un accidente”, remarcó el joven.

Thiago Medina habló sobre el accidente en moto y aclaró si habrá medidas judiciales

A su vez, se mostró reflexivo por todo lo acontecido y aseguró que no guarda rencor: “Ya está, ya pasó, fue un error de los dos y listo, hay que salir para adelante”.

En resumen, el exparticipante de Gran Hermano manifestó que está bien de salud, en compañía de sus seres queridos y aguarda a cómo será el proceso de rehabilitación en compañía de Daniela Celis y sus hijas.