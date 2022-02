Moria Casán se refirió al romance de Luciano Castro y Flor Vigna con una extraña comparación

Meses después de que Flor Vigna y Luciano Castro confirmaran su relación y se transformaran en uno de los temas más hablados del año, Moria Casán definió el noviazgo de una forma muy llamativa. Conocida por su “lengua karateca”, la conductora de Moria es Moria (El Nueve) no decepcionó con su particular análisis de la llamada “pareja del momento”.

Flor Vigna y Luciano Castro son la pareja del momento Gerardo Viercovich

En octubre del 2021, Luciano Castro y Flor Vigna confirmaron su noviazgo y lograron convertirse en los protagonistas de todos los portales de noticias. El anuncio sacudió a los fans del mundo del espectáculo, no solo porque fue totalmente inesperado, sino porque el actor había anunciado su separación de Sabrina Rojas -con quien estuvo casado diez años- apenas unos meses antes. La sorpresa solo aumentó cuando, con el paso de las semanas, al ex Valientes se lo veía más y más desfachatado tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales.

Luciano Castro siempre fue conocido por su seriedad y, asimismo, por mantener su vida privada alejada del debate público. Sin embargo, ponerse de novio con una influencer lo llevó a sentirse más cómodo con la idea de documentar su rutina en las diversas plataformas. Así, suele aparecer en las historias y videos que comparte Flor Vigna, en donde se lo puede ver mientras hace ejercicio, cuando cocina o cuando tiene tiernos e íntimos momentos con su pareja.

El picante comentario de Moria Casán sobre el noviazgo de Luciano Castro y Flor Vigna

Este drástico cambio que tuvo el actor no pasó desapercibido y hasta se volvió el centro de una ola de memes luego de realizar una aparición especial en el primer video musical de Vigna. La figura que, más recientemente, decidió referirse al tema fue Moria Casán, quien no se privó de compartir un particular análisis sobre los novios.

La One se encontraba en su programa Moria es Moria (El Nueve) junto a la invitada del día, Carmen Barbieri. En medio de la charla, la conductora empezó a tirar nombres de famosos para preguntarle a su colega sobre si saldría con ellos o no. Hasta que, en un momento, le tocó el turno a Castro. Luego de que la capocómica diera su veredicto, Moria lo describió como “comible, morfable”. Conocida por su poco filtro a la hora de hablar y a sus picantes opiniones, agregó: “Qué raro que está con esta chica, ¿viste? Se puso bizarro. No, se puso extravagante”.

Tras hablar de manera individual, Casán apuntó hacia la relación y manifestó su opinión sobre el rol que tiene Flor en la misma. “Me resulta como un controlador de atrás, una especie de comic. Viste que él se pone atrás”, dijo, en referencia a los videos que realizan juntos. Y continuó: “A mí me parece que ahora está muy enamorado de la minita, pero la tiene como un ‘chonguito’. Ella es como un ‘chonguito’”.

Flor Vigna y Luciano Castro se mostraron románticos e íntimos en las redes sociales instagram

Frente a la mirada atenta y actitud muy cautelosa de Barbieri, la conductora profundizó aún más y concluyó: “Una mina que es mona y joven como ella… Viste que las minitas tiene esa cosa de ‘chonguito’, a los tipos le recalientan. Me da esa impresión. ‘Tengo una minita y un chonguito’”.