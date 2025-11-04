El primer viaje romántico de Nicolás Vázquez y Dai Fernández: un destino conocido y tiempo de calidad en pareja

Tras varios rumores y especulaciones y luego de divorciarse de Gimena Accardi, a mediados de octubre Nicolás Vázquez confirmó lo que ya prácticamente era un secreto a voces, su romance con Daiana Fernández, su coprotagonista e interés amoroso en Rocky. Esta semana los actores realizaron su primer viaje internacional luego de blanquear su noviazgo. Junto al equipo de producción de la obra pasarán unos días en Nueva York y Filadelfia, donde además de disfrutar de unos días de descanso, mantendrán reuniones laborales y generarán contenido para la nueva temporada del éxito teatral. Antes de subirse al avión, hablaron con la prensa sobre su presente sentimental y los planes a futuro.

El lunes 3 de noviembre Nicolás Vázquez y Dai Fernández llegaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza junto al resto del equipo creativo de Rocky para subirse a un avión con destino a Nueva York. “Estamos muy felices, con una esperanza. Estamos ahí, si Dios quiere, con la posibilidad de que el año que viene podamos traer a Sylvester Stallone a la Argentina”, dijo el actor en diálogo con Puro Show (eltrece). En cuanto a su estadía en los Estados Unidos, explicó que realizarán nuevas imágenes para promocionar la obra y mantendrán reuniones relacionadas con Stallone para intentar concretar su visita al país.

Tras varios rumores y especulaciones, a mediados de octubre Nico Vázquez confirmó su relación con Dai Fernández (Foto: Instagram @nicovazquezok)

“Vamos a distender con todo el equipo como lo hacemos siempre. Vamos a laburar mucho pero tenemos la posibilidad de que la reunión es en Nueva York entonces podemos ir a ver teatro, pasar un buen momento, comer mucho”, reflexionó Vázquez. A partir de esto le preguntaron por sus sensaciones respecto a que era el primer viaje internacional que hacía con Fernández tras confirmar la relación. “Estoy tratando de vivir el momento día a día, el aquí y ahora. Le doy mucha importancia a eso. Nos sentimos bien, nos queremos mucho, nos vamos conociendo desde otro lugar, y eso está bueno. No sé si puedo hablar mucho de esto porque siento que a la historia la quiero contar más para adentro que para afuera y estoy muy contento”, afirmó.

En esta misma línea, le comentaron que horas antes, el bailarín Gonzalo Gerber, expareja de Fernández y excompañero de ambos en Tootsie, habló con la prensa durante la entrega de los Premios Hugo y dijo que les deseaba lo mejor a ambos. Vázquez destacó que Gerber “es un muy buen tipo” y un gran compañero. “Trabajamos muy bien y obviamente tuvo una relación hermosa con Dai, así que también le deseamos lo mejor y que esté muy bien”, sostuvo. Si bien remarcó que no son amigos, dejó en claro que no tendría inconvenientes en volver a trabajar con él. Por último, aseguró que continúa en contacto permanente con Gimena Accardi, con quien aseguró que siempre serán familia.

Dai Fernández compartió una foto en el Aeropuerto de Ezeiza antes de viajar a Nueva York con Nico Vázquez (Foto: Instagram @dadyfernandez)

Por otro lado, Fernández, quien compartió una foto en Instagram desde el Aeropuerto antes de subirse al avión con destino a La Gran Manzana, también habló con las cámaras de eltrece aunque fue un poco más escueta que Vázquez. Aseguró que entre ellos está “todo bien”, pero evitó ahondar en detalles. Con respecto a Gerber, dijo que le desea lo mejor y que se quieren mucho. Además, comentó que continúan en contacto puesto que tienen una perrita en común. Aunque el bailarín la dejó de seguir en Instagram, ella aseguró que eso es “cero grave”. “La vida es otra cosa, no es eso, no son las redes”, aclaró.

Dai Fernández habló de su relación con Nico Vázquez

Vázquez, Fernández y el resto del equipo de Rocky regresarán a Nueva York y Filadelfia, ciudades que visitaron antes del estreno de la obra de teatro y en las que hicieron parte del material audiovisual de la obra. Además de generar nuevo contenido para la segunda temporada, en Puro Show revelaron que el actor participará de la Rocky Run. Se trata de una icónica carrera que se realiza en Filadelfia, ciudad en la que se filmó Rocky. La misma tendrá lugar el sábado 8 de noviembre y contará con la participación de 30 mil corredores.