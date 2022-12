El radical cambio de look de Jin de BTS para ingresar al servicio militar en Corea del Sur

escuchar

Kim Seok-jin, conocido artísticamente como Jin e integrante del grupo BTS, anunció que a mediados de diciembre ingresará a un centro de reclutamiento para cumplir con el servicio militar obligatorio que rige en Corea del Sur. Así, mostró a través de sus redes sociales el radical cambio de look al que se sometió para ello, y rogó a sus fans que no lo sigan hasta allí: “Podría ser peligroso”.

El servicio militar en Corea es obligatorio a partir de los 18 años y suele durar dos años para cada ciudadano. Así, Jin accederá a él con 30, siendo el mayor de los integrantes del famoso grupo musical. El artista ingresará en un centro de instrucción de reclutas en Yeoncheon el 13 de diciembre, en la provincia de Gyeonggi, al norte del país. Los admiradores de la banda emitieron un comunicado a modo de apoyo.

Jin ingresará al servicio militar de Corea este martes. Weverse

“Se ve más lindo de lo que esperaba”, apuntó el intérprete de “The Astronaut” a través de la aplicación Weverse. Junto al escrito, compartió una imagen suya en la que ya no lució el pelo largo al que tiene acostumbrados a sus fans, sino corto, propio del ingreso al servicio. Según informaron, el joven pasaría 5 semanas en el programa de instrucción y, posteriormente, entraría en una unidad militar de primera línea.

ARCHIVO-. Jin de BTS lanzó su primera canción junto a Colplay en el Estadio de River Plate. Twitter: @coldplay

El artista presentó su primer single la noche del pasado 28 de octubre, durante la tercera fecha que Coldplay brindó en el estadio Monumental de River Plate, en Buenos Aires. Según relato Chris Martin en el recital, la presentación de la canción fue motivada por el abandono del integrante de BTS al grupo por dos años, para cumplir con el servicio militar de Corea. “Me dijo que necesitaba una canción que se despidiera de todos por un tiempo, que les dijera que los quería”, contó el vocalista británico.

El emotivo mensaje de ARMY

El grupo de fans de BTS, denominado ARMY, compartió un emotivo mensaje en redes sociales tras el anuncio de Jin de su unión al ejército. “Muchas gracias por estar siempre ahí y ser nuestras alas. Nos aseguraremos de hacerte feliz y de mostrarte un buen momento a cambio. Te amamos. Mantenete seguro”, escribieron desde la cuenta de admiradores.

Jin escribió un mensaje a sus fans de Army en la red social Weverse. Weberse

Además, el cantante pidió a sus fans que no traten de llegar a él mientras se encuentra en el ejército. “Se publicaron artículos que yo no quise, pero nuestras ARMYs no pueden venir al centro de entrenamiento. Hay muchas personas, además de mí, por lo que puede estar lleno de gente y llegar a ser peligroso”, apuntó. Un mensaje que también lanzó la compañía discográfica que respalda a la banda, Big Hit Music, desde donde plantearon dudas sobre el lugar de ingreso del cantante y pidieron la “generosa comprensión” de los fanáticos.

El grupo musical BTS consagró admiradores de distintas partes del mundo y este hecho se plasmó tras su llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde sus fans lo esperaron con carteles y dulces mensajes para el intérprete de “The Astronaut”. Además, respetaron el espacio que pidieron en un comunicado previo, para no ocasionar inconvenientes en su viaje.

