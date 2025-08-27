Se conocieron más detalles de la romántica propuesta de Travis Kelce a Taylor Swift: “Le dijo de tomar una copa de vino”

Es una historia de amor y ella dijo que sí. Tras dos años de relación, Travis Kelce se puso de rodillas en un jardín repleto de flores y con un lujoso anillo que el mismo diseñó, le pidió matrimonio a Taylor Swift. “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, anunciaron en un posteo de Instagram que ya acumula casi 30 millones de “Me Gusta”. Si bien la relación estaba más que afianzada y los fans esperaban que el gran día llegara el algún momento, la noticia fue completamente inesperada. Con el correr de las horas se conocieron detalles de la propuesta y algunos fueron revelados por nada más y nada menos que el padre del novio, Ed Kelce.

En diálogo con ABC News 5 Cleveland, Ed Kelce contó que su hijo menor le propuso matrimonio a la intérprete de “Love Story” hace aproximadamente dos semanas. “Lo iba a posponer hasta esta semana. Creo que ella estaba un poco nerviosa, pero lo iba a posponer hasta esta semana para, ya sabes, para hacer algo grandioso, para que fuera un evento especial. Y le repetí que podía hacerlo al lado de la carretera, en cualquier lugar iba a convertirlo en un evento especial”, reveló. Incluso, contó que Travis recibió el mismo consejo de parte de su suegro Scott Swift, quien le había dado su aprobación para que se casara con su hija.

Travis Kelce y Taylor Swift están comprometidos (Foto: Instagram @taylorswift)

Kelce reveló que su hijo llevaba meses planeando la propuesta de casamiento. Incluso pensó que lo haría durante la temporada pasada de la NFL. ¿Dónde fue finalmente propuesta? En el jardín de la casa del jugador de los Kansas City Chiefs, ubicada en la ciudad de Lee’s Summit, en el estado norteamericano de Misuri. Todo estaba decorado con flores blancas, rosadas y rojas, una escena digna de un cuento de hadas.

“La llevó allí, estaban a punto de salir a cenar, y le dijo: ‘Salgamos a tomar una copa de vino...’. Salieron y fue entonces cuando él le propuso matrimonio y fue hermoso”, detalló Kelce. Luego, contó que la pareja se comunicó por videollamada con ambas familias para contarles la feliz noticia. “Estaba en un entrenamiento de los Eagles, un entrenamiento público con mucha gente (...) Recibí una llamada por FaceTime, y en cuanto vi la llamada, vi que era Travis, y luego vi a Taylor allí con él. Sabía lo que iban a decir, y nos lo hicieron saber”.

Ed Kelce, padre de Jason y Travis Kelce, contó que su hijo le propuso matrimonio a Taylor Swift en el jardín de su casa de Misuri (Foto: Instagram @papakelce)

“Son dos jóvenes muy enamorados, que se encuentran bajo un protagonismo que realmente no buscaban, pero que de alguna manera siguieron gracias a su éxito en sus respectivos campos”, reflexionó Ed Kelce y por último hizo una revelación sobre un íntimo momento que vivió recientemente con la pareja. Contó que con su esposa Donna Kelce fueron a un evento de Kansas City por el lanzamiento de The Kingdom, un documental de ESPN sobre el equipo de fútbol americano que puede verse en Disney +, y luego fueron a cenar a su casa. “Taylor preparó la cena y disfrutamos de una velada maravillosa con ellos en el patio, simplemente viéndolos a los dos, tan locos el uno por el otro. Es realmente genial”, afirmó.

Así fue el anuncio de compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce

El martes 26 de agosto, Swift y Kelce revolucionaron las redes sociales con su anuncio. “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, expresaron en un posteo que estuvo musicalizado por “So High School”, la canción que la cantante le dedicó a su pareja. Posaron abrazados, con amplias sonrisas, y mostraron la lujosa joya que ahora Swift lleva en el dedo anular de la mano izquierda: una banda dorada con un imponente diamante en el centro.

Taylor Swift anunció su compromiso con Travis Kelce (Foto: Instagram @taylorswift)

El propio Travis colaboró en el diseño del anillo con la diseñadora de joyas Kindred Lubeck, de Artifex Fine Jewerly. Si bien no está confirmado cuál es el valor de la pieza, los expertos en joyería estiman que podría costar entre 300.000 y 500.000 dólares.