El regalo ostentoso que L-Gante le hizo a su hermana y que revolucionó las redes: “Te pasaste”

Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, sorprendió el lunes a sus seguidores de las redes sociales al darse a conocer el ostentoso regalo que le entregó a su media hermana, Samira. La joven cumplió 22 años y fiel a su estilo, el cantante de cumbia 420 estuvo a la altura del nivel de vida que lleva ahora. En un momento en el que decidió abocarse a la familia y su profesión, dejó estupefactos a todos por el auto de alta gama que le dio a ella.

Samira tiene un perfil bajo y poco aparece junto a su hermano. El lazo filial es de parte de su padre, Miguel Ángel Prosi, que hasta el fin de su adolescencia vivió en Entre Ríos. La joven, según dice, es estudiante de medicina y desde que L-Gante saltó a la fama hace más de cinco años, evitó ganar preponderancia mediática.

El auto que L-Gante le regaló a su hermana por su cumpleaños 22 (Fuente: Instagram/@samiraprosi)

Sin embargo, fue imposible que el obsequio no llegara a ser noticia debido a la relevancia de todo lo que hace el cantante de cumbia. Mediante una historia de Instagram, Samira enseñó el Audi R8 rojo y escribió: “Te pasaste bro, gracias”.

Samira se hizo conocida en 2022 cuando un móvil de A la Tarde (América TV) la sorprendió en la casa de su padre. Por ese entonces nunca había hablado con los medios de comunicación y allí eligió abstenerse de mencionar al cantante, de quien aseguró lo conocía poco.

Por aquella época, el vínculo de L-Gante con su padre no era el mejor y existieron confrontaciones que impidieron su buena relación. Eso explica por qué el cantante se crio con su madre en Buenos Aires, mientras que a la par, su media hermana crecía en el pueblo de Basavilbaso.

Samira Prosi cumplió 22 años, vive en Buenos Aires y ahora está muy cerca de su hermano, L-Gante (Fuente: Instagram/@samiraprosi)

No obstante, en la actualidad, el cumbiero decidió cambiar el rumbo de su vida personal, tras romper su noviazgo con Wanda Nara y oficializar su intención de recomponer la pareja con Tamara Báez, madre de su hija Jamaica. Por ello es que abandonó los conflictos mediáticos y se enfocó en cuidar tanto su imagen de cantante como también la de su familia.

Elián Valenzuela atravesó un momento complejo luego de quedar en medio de las idas y vueltas del divorcio entre Nara y Mauro Icardi. Eso habría afectado su reputación, por lo que dio un paso al costado. Además, a finales de agosto, la casa que posee en Caning, Ezeiza, se incendió de forma misteriosa. Presuntamente, se trató de “un atentado”, aunque no se hicieron las denuncias correspondientes a las autoridades policiales bonaerenses. De acuerdo a lo que comentó Laura Ubfal en Infama (América TV) perdió todo -dinero, muebles y joyas- y él no quiso pedir ayuda, ni siquiera explicó lo sucedido.

Por lo tanto, lejos de querer ser el foco de la prensa, superó el distanciamiento familiar y logró recomponer el vínculo con Samira. Así, L-Gante dejó en claro que también está pendiente de su bienestar, al punto de obsequiarle un modelo de auto de lujo.

Además, cabe remarcar que su contacto es fluido, ya que es común ver en la sección de comentarios de cada posteo sobre las giras del artista, cómo la joven celebra sus éxitos y nuevos proyectos laborales, con mensajes como: “Te merecés todo. Bendiciones, te amo”.

El Audi R8 entregado alcanza una velocidad de poco más de 300 km/h, llegando de 0 a 100 en 3.2 segundos. Es de estilo deportivo y en el mercado se ofrece en estado nuevo por un valor cercano a los 200.000 dólares.