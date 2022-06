El “ritual” de Abel Pintos después de sus shows que sorprendió a sus fanáticos

Tras la vuelta presencial a los espectáculos, el fenómeno del cantante Abel Pintos sigue dando que hablar ya que continúa con la serie de 31 conciertos en el Teatro Ópera Orbis, el cual comenzó el 18 de mayo y finalizará el 8 de julio con todas las entradas agotadas. Para llevar adelante esta impresionante cantidad de conciertos, el artista tiene un “ritual” al finalizar sus shows.

Después del período de pandemia, Abel Pintos aumentó la cantidad de shows en distintos puntos del país: desde los grandes festivales hasta los 31 conciertos que tiene programados en la calle Corrientes. Cabe destacar que el último de estos será en beneficio de la Casa Garrahan. El cantante expresó su agradecimiento a través de Twitter a los miles de fanáticos que lo fueron a ver y reveló tener una sensación de plenitud cada vez que se retira del teatro.

El “ritual” de Abel Pintos después de sus shows en el Teatro Ópera que sorprendió a sus fanáticos. PATRICIO PIDAL/AFV

En cada presentación, el músico se muestra sereno y con movimientos suaves mientras canta sus mejores hits arriba del escenario. No obstante, en su última publicación se sinceró con sus seguidores y manifestó que tras cada show debe bajar los decibeles con una fórmula infalible luego de interactuar con tanto público que canta, grita, llora y se emociona con sus canciones.

Este viernes por la noche, de madrugada, el reconocido cantante argentino reveló cuales son sus rituales una vez que termina un concierto: “Que hermosa noche pasamos una vez más en el Opera. Acá estoy intentando bajar de la la emoción aún. Mirando series. Tomando té. Y sin parar de dar las gracias en silencio por tantas bendiciones”, escribió el cantante este viernes por la noche. “Son todo, l@s amo”, concluyó.

Además, Abel Pintos le dedicó un tuit a sus seguidores que lo esperan en la puerta del teatro: “Me encantaría poder saludar a tod@s l@s que esperan fuera del teatro cuando salgo (y cuando entro) No es posible. Pero les agradezco profundamente. Me llevo todo ese amor a mi descanso”, manifestó el compositor de 38 años que se convirtió en referente del folklore y de la música argentina.

No caben dudas de que el período de pandemia aumentó las ganas del público de ver a sus artistas favoritos. Uno de los que aprovechó esas ganas de sus fanáticos fue Abel Pintos quien dio -y dará- una serie de conciertos en Buenos Aires. Hace bastante tiempo que el músico se posicionó como uno de los más convocantes que agota entradas en cualquier lugar en el que se presenta.

Abel Pintos contó qué hace después de los shows para lograr dormir Twitter @abelpintos

Abel Pintos, quien confirmó 12 conciertos en Mar del Plata en enero, comenzó su carrera musical desde muy chico haciendo folklore. Una vez que cambió de voz en su adolescencia se fue haciendo un lugar en el folklore nacional primero, y en la música popular argentina después.

Entre sus principales éxitos se encuentran No me olvides, La Llave, Sueño Dorado, entre otros. Además, el artista colaboró con otros artistas de primer nivel como Los Ángeles Azules, La Oreja de Van Gogh, Los Palmeras, India Martínez, Francisca Valenzuela, Rozalén y Camila.