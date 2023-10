escuchar

Los seguidores de Camila Mayan, la exnovia de Alexis Mac Allister, no perdonan a Ailén Cova, quien fue amiga del futbolista antes de convertirse en su actual pareja. No solo fue una traición para la influencer, sino también para ellos, quienes no pueden evitar expresar su enojo en las redes sociales. Sin embargo, pareciera que la actual novia de Alexis tomó las riendas y redobló la apuesta.

A través de su cuenta de Instagram, en el que tiene casi 70.000 seguidores, la joven compartió un romántico posteo junto a su novio y aprovechó para enviarle un mensaje a los haters. Junto a cuatro fotos en la que se los ve muy enamorados escribió: “Y no me importa nada más”.

A los pocos minutos, el mediocampista del Liverpool F.C. de la Premier League reposteó la publicación en su cuenta de Instagram junto a un corazón, donde lo siguen 6.4 millones de personas.

¿Palito a los haters? El posteo romántico de Ailén Cova para Alexis Mac Allister: "Y no me importa nada más" (Foto: captura Instagram/@alemacallister)

Todos parecería indicar que aquella frase con la que la diseñadora de moda describió el momento fue una indirecta para los fanáticos de Mayan, quienes no perdonan que estén juntos, algo que consideran como “traición”. Hace unos días, Cova cumplió 25 años y el regalo que le dio Mac Allister hizo explotar de furia a todos.

“¡Feliz cumpleaños hermosa! Que seas siempre feliz, te amo”, expresó en su red social con motivo de felicitarla por un año más. Por su parte, Ailén contestó: “Agradecida por este día hermoso y gracias a mi familia y amigos por estar cerquita a pesar de la distancia”. En la primera fotografía, se los ve posando juntos, y en la segunda, a ella con un gran ramo de rosas blancas con una delicada tarjeta en su dedicatoria. Comentarios como “Hace unos meses le decía te amo a la otra”, “Amo que el país entero sea team Cami Mayan” y “Cami Mayan era mucho para vos”, no tardaron en viralizarse.

Desde la cuenta de X del Ejército de LAM, mostraron los mensajes que apoyaban a Camila Mayan. “Todos son #TeamCami #LAM”, tuitearon junto a la foto en la que se leen algunos mensajes.

Ailén Cova recibió un ramo de rosas blancas de parte de Alexis Mac Allister (Fuente: Instagram/@ailencova)

Cabe recordar que después de cinco años de amor, la relación entre Camila Mayan y Alexis Mac Allister llegó a su fin en diciembre del año pasado, luego de que él ganara el Mundial de Qatar. Según trascendió, el vínculo se terminó porque el futbolista apostó a un nuevo romance con quien era su mejor amiga de toda la vida.

El Ejército de LAM se pronunció a favor de Camila Mayán (Foto: captura X)

A tan solo cinco meses de la separación, Mac Allister presentó a su nueva novia en el casamiento de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo, el 30 de mayo de este año en Italia. Después de esto, Mayan fue entrevistada por Intrusos (América), donde por primera vez se refirió al hecho.

“¿Fue una traición?”, disparó el periodista, en referencia a las versiones que indican que Mac Allister empezó a salir con Cova al mismo tiempo que continuaba de novio con Mayan. Luego de asentir con la cabeza, gesto que acompañó con una incómoda sonrisa, dijo: “Todo lo que pasó, desde el primer momento a hoy, yo nunca me lo podría haber imaginado ni en mi peor pesadilla”. Finalmente, concluyó: “Nunca me podría haber imaginado esta sumatoria de cosas negativas de una persona tan cercana”.