Lourdes de Bandana rompió el silencio tras la detención de su expareja y dijo estar “contenida y acompañada”

La cantante de Bandana Lourdes Fernández rompió el silencio este sábado a dos días de la detención de su expareja Leandro García Gómez. En un comunicado que publicó en Instagram, aseguró que debió tomar “decisiones drásticas” en su relación con él debido a “la suma de muchos sucesos dolorosos”. “Estoy tratando de entender que muchas cosas debo comprender”, aseguró.

Además, apuntó contra algunas de las personas que salieron a los medios a hablar de su situación, entre ellas, algunas de las integrantes de Bandana, que formarán parte del regreso de la banda el 23 de noviembre. “Una compañera que hace tres años no sabe de mí y tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me llamó para saber si estoy bien”, señaló.

En los últimos días fue Lissa Vera, su compañera en la banda, quien salió a denunciar a García Gómez y asegurar que se trataba de “una persona muy peligrosa”. Vera había advertido que Fernández probablemente iba a enojarse con ella por declarar a la Justicia contra su expareja. “Yo prefiero que Lourdes se enoje conmigo a después tener que lamentarme frente a un cajón”, había dicho en diálogo con los medios.

En su mensaje de este sábado, Lourdes agregó que se encuentra acompañada y contenida por sus amigas. Entre los varios mensajes de la publicación, también reafirmó que se encuentra con anginas, algo que había dicho la semana pasada para brindar tranquilidad a sus seguidores y conocidos que se preocuparon por su ausencia en redes.

La cantante, que como solista se hace llamar Lowrdes, afirmó, al igual que en declaraciones anteriores, que había “cuestiones confusas” que el público no llegaba entender. “Me gustaría aclarar y calmar algunas cosas”, señaló.

“Es muy difícil, muy doloroso y muy complicado poder explicar todo lo sucedido, pero soy una persona pública y sé que debo algunas aclaraciones. Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación por amor, pero a veces no se puede por más que una intente una y otra vez”, escribió.

Unos días antes, en la vorágine de preocupación por su desaparición, la cantante había realizado un extraño posteo en sus historias dedicado a Leandro García Gómez, a quien mencionaba como “Lean GG”. Allí hablaba de “reparar el vínculo” y de tener “mucho amor”.

“Lograr revincularse desde lo lindo que vivimos fue nuestro objetivo, ya que somos dos buenas personas, pero la suma de muchos sucesos dolorosos me llevan a tomar decisiones drásticas. Nadie nos enseña a amar”, escribió este sábado.

Luego, afirmó comprender a su familia, amigos y compañeras de Bandana por lo ocurrido, pero subrayó que había “cuestiones y hechos fuera de contexto”: “Desde una compañera que hace tres años no sabe de mi hasta supuestas amigas sabiendo cosas mías que no son reales”.

“Lo que si puedo decirles es que sigo con una faringitis terrible que es real, que estoy contenido y acompañada por mis amigas de toda la vida. Y estoy tratando de entender que algunas cosas debo tratar y acomodar”, expresó.

Y cerró con un mensaje sobre Bandana: “Mi único objetivo es cumplir con la vuelta de la banda que me tiene muy entusiasmado y quiero curar mi garganta para poder hacer lo que mejor sé hacer y lo que más amo que es cantar! Gracias”.

Las dudas sobre su paradero

La preocupación alrededor de la cantante comenzó el martes a la noche, cuando su madre denunció ante la Policía de la Ciudad que no podía contactarse con su hija desde el 4 de octubre.

De inmediato, efectivos se dirigieron al domicilio de la cantante en Palermo, donde fueron recibidos por un hombre que indicó que ya no era pareja de Lourdes y que ella no vivía en ese lugar. Sin embargo, las autoridades en la investigación no lograron localizarla y por ello iniciaron una averiguación de paradero.

Lo que llamó la atención en ese entonces fue que, en paralelo a la preocupación de amigos y familiares, Lourdes mantuvo sus redes activas con mensajes algo confusos. Entre ellos, llegó a publicar un mensaje en sus historias dedicado a Leandro García Gómez donde hablaba de tener “mucho amor” y de “reparar el vínculo”. También subió un video donde su imagen se congelaba constantemente y aseguraba que “estaba perfecta” y que estaba “con una gripe” desde el lunes.

Mientras tanto, Vera se acercó a la Justicia, donde solicitó una medida perimetral contra García Gómez y relató ante los medios que, 20 días atrás, la madre de Lourdes había dicho que la cantante fue “golpeada” por su expareja, que la dejó con una “costilla fisurada”.

Las preocupaciones continuaron a lo largo del miércoles y el jueves, hasta que este último día por la tarde Lowrdes se comunicó con el área de Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad para asegurar que se encontraba bien. Sin embargo, no quiso informar de su paradero, lo cual despertó fuertes sospechas de que se encontraba con su expareja.

Esa misma noche Lowrdes fue hallada en el departamento de García Gómez con dificultades para caminar y en un estado que habría requerido la asistencia de los ambulancieros. Encontraron a la artista luego de que el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 47 diera la orden de allanamiento en el departamento de Ravignani 2186. Él fue detenido por “privación ilegítima de la libertad”.

Por la noche, y durante el allanamiento, Gómez García estuvo bajo custodia policial en el interior del departamento. Luego, fue trasladado hacia la Alcaidía central de la Comuna 4, ubicada en Barracas.

El hombre fue indagado por los delitos de privación ilegal de la libertad y lesiones en contexto de violencia de género. García Gómez sostuvo que la cantante estaba en su departamento de Palermo por voluntad propia y que ella no quería saber nada de su padre. Tras la audiencia, el juez nacional en lo criminal y correccional Diego Slupski decidió que el sospechoso continúe detenido.