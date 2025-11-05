El streamer Brunenger volvió a terapia intensiva: qué le pasó

El streamer de 22 años Bruno Kruszyn, conocido en redes sociales como Brunenger, se recupera de un fuerte accidente automovilístico que sufrió el 22 de septiembre de 2025 en la Autopista Panamericana. Si bien parecía que el joven estaba evolucionando favorablemente tras estar más de 45 días internado, fue el mismo creador de contenido quien informó a sus fans que su salud “empeoró bastante” en los últimos días y tuvo que volver a la terapia intensiva.

El accidente involucró una colisión entre dos vehículos, uno de ellos era la Jeep Grand Cherokee SRT en la que viajaba Brunenger. Tras el accidente, Brunenger sufrió heridas graves en la cabeza y el hombro, que incluyó una lesión profunda en el hombro que requirió varias operaciones quirúrgicas y reconstrucción con injertos de piel. Se mantuvo internado y activo en redes sociales, donde actualizó sobre su recuperación. Sin embargo, esta semana su situación se agravó y requirió su traslado urgente a terapia intensiva.

Gente no estoy muy activo porque empeoro bastante mi situación , del accidente ya estoy todo bien. Pero la complicación que me salió del trombo en el otro brazo ahora también llego al pulmón y trae más complicaciones así que volví a terapia intensiva para curarlo . Gracias a… — Brunenger (@brunenger) November 5, 2025

“Gente no estoy muy activo porque empeoró bastante mi situación, del accidente ya estoy todo bien. Pero la complicación que me salió del trombo en el otro brazo ahora también llegó al pulmón y trae más complicaciones así que volví a terapia intensiva para curarlo. Gracias a todos los que se preocupan y siguen dando apoyo. Espero que esto se termine pronto y ya poder volver. Ya 45 días internado, pero hay que seguir luchando”, escribió Bruno en sus redes sociales.

En seguida, recibió el apoyo de sus fans y de sus colegas. “Te amo hermanito, te estamos esperando todos, por favor no te bajonees y ponele huevos a full. Va a salir todo bien. Te esperamos”, le dijo Martín ‘Coscu’ Pérez Di Salvo, el streamer más conocido del país. “Dale Bruno vas a volver más fuerte que nunca, como haces siempre”, comentó la youtuber Angie Velasco.

El apoyo de sus colegas en redes sociales

En un primer mensaje, a tres semanas del accidente, Brunenger había compartido su evolución. “¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Bueno, quería contarles que la operación que me hicieron ayer en el hombro salió bien, así que estamos bastante contentos. Solo queda ver cómo cicatriza el hombro y, bueno, si cicatriza bien, esta probablemente sea la última operación. Si no, no lo sabremos. Pero bueno, gracias a todos por el apoyo, guachos. Les mando un beso grande a todos. Muchas gracias por los mensajes y seguimos acá en la lucha”, expresó en un video a través de una historia en su cuenta de Instagram.

El primer mensaje de Brunenger a su fans tras el accidente

El accidente tuvo lugar el domingo 22 de septiembre, cuando la camioneta Jeep Grand Cherokee SRT en la que se desplazaba el creador de contenido colisionó con un Renault Mégane a la altura de la calle Paraná. El choque fue de gran magnitud y provocó dos heridos. Brunenger, que regresaba de festejar su cumpleaños tras un stream de más de diez horas, sufrió graves lesiones en la cabeza —donde recibió 10 puntos— y en el hombro, el cual necesitó varias cirugías. Según relató, la herida en esa zona fue tan profunda que los médicos tuvieron que reconstruirla utilizando injertos de piel para cubrir los sectores dañados.

Así quedó el auto del streamer en la Panamericana

Según relataron sus amigos, el creador de contenido se encontraba en una época de mucho trabajo en la que priorizaba las transmisiones en vivo más que otras áreas de su vida. Por eso, ante la gravedad del accidente, pidieron al joven que empiece a valorar más su tiempo fuera de los streams.

El mensaje de Coscu para Brunenger en su stream

“Deseo verlo bien y stremeando que es lo que más le gusta. Cuando vuelvas probablemente elijas ganar un poco menos, streamear un poco menos, pero disfrutar. Entendé que hay un mensaje atrás de todo esto del accidente que es que, amigo, tenés que disfrutar, ¿entendés? Tenés que cuidarte y disfrutar. Apagar un toque de la cámara y vivir la vida porque la vida es un segundo", reflexionó Coscu en un mensaje dirigido a su amigo.