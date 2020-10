El conductor del ciclo confesó cómo se sentía en el inicio del programa de anoche luego de hacerle la primera pregunta a sus invitados Crédito: Captura Telefe

4 de octubre de 2020

El sábado por la noche, el comienzo del programa de Telefe, PH: Podemos Hablar, fue diferente para su conductor Andy Kusnetzoff. Después del primer punto de encuentro, asumió que estaba "incómodo" frente a sus invitados.

El reconocido periodista le preguntó a los famosos invitados si tienen enemigos. Georgina Barbarossa se negó a hablar de Moria Casán, mientras que Aníbal Fernández habló de sus roces políticos con algunos periodistas, pero tampoco dio nombres.

Por su parte, la periodista Romina Manguel se refirió a su enfrentamiento con dos colegas, Eduardo Feimann y Pablo Duggan. "Cuando uno elige trabajar donde está expuesto públicamente hay gente que le puede gustar y otra que no". Además, dijo que Duggan no la quiere y que no le importa.

Con total franqueza y concluidas las respuestas de sus invitados, Kusnetzoff confesó: "Arrancamos, cuando estoy incómodo es porque pasa algo, pero estoy incómodo".