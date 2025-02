El susto de Juli Poggio: hacía una producción de fotos con fuego y vivió un tenso momento

Desde que salió tercera en la edición de Gran Hermano 2023 (Telefe), Julieta Poggio no deja de recibir propuestas laborales. Entre el baile, la actuación y el canto, la joven de 27 años es una de las participantes del reality que pisa fuerte en el ambiente. Sin embargo, no todas son buenas para ella.

Julieta Poggio fue la tercera finalista de Gran Hermano 2023 Gerardo Viercovich - LA NACION

En las últimas horas, la ex hermanita fue convocada para una producción de fotos por el Día de los enamorados y, mientras intentaba que quedara registrada la secuencia en el que simulaba quemar una carta, vivió un tenso momento.

Julieta Poggio tuvo un pequeño accidente (Foto: Instagram/@poggiojulieta)

“Se viene San Valentín”, escribió sobre el video que retrata lo sucedido y que publicó en sus stories de Instagram, cuenta en la que acumula 2 millones de seguidores. Para tomarse con gracia lo que había pasado -y que afortunadamente había sido solo un susto- agregó al posteo un emoji de risa.

Julieta Poggio tuvo un pequeño accidente (Foto: Instagram/@poggiojulieta)

Mientras el fuego quemaba el papel y se acercaba hacia su mano, la influencer corrió hacia el tacho para tirarlo. “No soples”, se pudo escuchar detrás. De los nervios se la vio mordiéndose el labio.

Sin embargo, este no es el único accidente que vivió en el último tiempo. A finales del año pasado, Poggio sufrió un percance mientras estaba al aire del ciclo de streaming Rumis (La Casa). Es que la modelo se dio cuenta de que algo no andaba bien con su dentadura superior, ya que a medida que hablaba, el contacto de los dientes con su lengua le generaba una sensación rara.

El pequeño accidente de Julieta Poggio en Rumis

Al instante, se percató de que una de sus carillas se había despegado y angustiada lanzó: “No, chicos. No, no chicos. Miren ahí, me quedó medio voladito. La p... madre, me voy de viaje y se me salió un pedacito. Yo no tengo carilla en todos los dientes, pero tengo en los bordes”.

En medio de su preocupación, los integrantes del ciclo le aconsejaron ir inmediatamente al odontólogo. “Ya no tengo tiempo de ir”, expresó y se largó a llorar.

