El tema de Abel Pintos que conmovió hasta las lágrimas a Mariano Martínez en La Peña de Morfi: “Un flashback al pasado”

escuchar

Este domingo, Mariano Martínez estuvo como invitado en La Peña de Morfi (Telefe) para tener una extensa charla con Georgina Barbarossa, conductora del ciclo. En medio de esa entrevista, hubo un momento emotivo para él, que fue cuando le hicieron escuchar una canción muy significativa para él, por estar relacionada al nacimiento de su tercera hija, Alma. El actor escuchó todo el tema con lágrimas en los ojos, profundamente conmovido. “Me pegó así, pero me encantó”, aclaró enseguida.

Barbarrosa y Martínez abordaron diversas facetas de la vida del intérprete, desde lo profesional hasta lo personal y familiar. En este último tema, cuando llegó el turno de hablar de los hijos del actor de Son amores, la anfitriona le preguntó si él había estado presente en el parto de sus tres hijos.

La canción que conmovió hasta las lágrimas a Mariano Martínez en La Peña de Morfi

Luego de contestar de manera afirmativa, el actor que actualmente protagoniza la obra Tom, Dick y Harry en el Multiteatro, contó que él había cortado el cordón umbilical de su tercera hija, Alma, que hoy tiene cinco años. “El otro día Alma me decía: ‘¿Vos estuviste cuando yo nací?’ ‘Sí', le contesté, ‘sabés que el cordón que te unía a mamá lo corté yo’. ‘¿En serio? Te amo papá'”.

Después, Martínez agregó que su hija, fruto de su relación con Camila Cavallo, ve los videos de su nacimiento. “Porque pudimos filmar y pudimos poner música”, dijo y luego intentó recordar el tema de la canción que habían escuchado en ese momento tan trascendente de su vida. “No me acuerdo el nombre”, dijo, hasta que alguien detrás de cámara lo ayudó. Se trataba de la canción “Sin principio ni final”, de Abel Pintos.

El grupo Dos más uno, que es la banda estable de La Peña de Morfi, tocó para Mariano Martínez el tema "Sin principio ni final", de Abel Pintos y conmovió al actor Captura Telefe

Entonces, Barbarossa le dio a Martínez una sorpresa respecto de ese tema. “Lo tenemos, lo tenemos”, le dijo y luego presentó el emotivo momento que estaba por venir. “Tenemos una banda estable -Dos más uno- que es absolutamente maravillosa y como sabemos que esta canción es importante para vos la tenemos preparada. Y hoy está con un músico de la hostia que es Juan Torres Fernández. Y este regalito es para vos”.

Entonces, la banda comenzó a tocar el mencionado tema de Abel Pintos y la emoción se apoderó de Mariano Martínez, que no pudo evitar romper en llanto. Mientras la canción de amor avanzaba, el actor continuaba conmovido, y se lo vio tomar agua con los ojos enrojecidos.

Cuando finalizó el tema, en medio de los aplausos de los presentes en el piso, la conductora se puso de pie y le dio un abrazo a su invitado. “Me conmoviste, nene. Conmoviste a todos acá. ¿Qué te pasó? ¿Un flashback al pasado?”.

Georgina Barbarossa abrazó a Mariano Martínez porque lo vio conmovido tras escuchar la canción "Sin principio ni final" de Abel Pintos Captura Telefe

Luego de tratar de estabilizar un tanto la emoción y de pedir un pañuelo para sonarse la nariz, Martínez reflexionó sobre su reacción: “Es emoción, porque amo a mis hijos y es un tema que me sensibiliza. Uno habla de la pandemia, de esto, de lo otro, vas reviviendo cosas que son tristes pero el presente es re lindo y lo que vale es el presente”.

Mariano Martínez se emocionó al escuchar una canción que lo remontó al nacimiento de su tercera hija, Alma Movilpress

“Pero nada, me pegó así, pero me encantó igual”, sintetizó el actor.

Entonces, Barbarossa hizo una broma a su producción por el momento que se acababa de vivir en el programa. “Chicos, le arruinaron la tarde. Están despedidos”, dijo.

“No estoy deprimido”, aclaró Martínez y concluyó: “Yo lloro si me pinta y no me reprimo porque uno tiene que largar lo que le pasa. Igual, fue una emoción linda”.

LA NACION