Flor de la V se disculpó con Marcela Tauro y Nancy Duré tras su fuerte cruce en vivo

El pasado jueves, Intrusos (América) se convirtió en tendencia en redes sociales, especialmente su conductora. Esto se debió a que, mientras en el estudio se desarrollaba una acalorada discusión entre las panelistas, Flor de la V se dejó llevar por el enojo y, con un par de gritos, las calló a todas. Lejos de ignorar todo lo que se dijo sobre el vínculo que hay detrás de cámaras, utilizó el inicio de la edición del viernes para realizar un descargo en el que les pidió disculpas tanto a Marcela Tauro como a Nancy Duré, quienes se encontraban sentadas a su lado.

Flor de la V se disculpó en vivo con Marcela Tauro y con Nancy Duré

Los programas dedicados a la farándula están caracterizados por un aire informal y dinámico. Dichos espacios se prestan para que estallen peleas, acalorados debates y que, de vez en cuando, los intercambios se vuelvan algo caóticos.

Durante el jueves por la tarde, en Intrusos, esto pareció molestar a la conductora quien, cansada de que no la dejaran hablar, mandó a callar a las panelistas, entre quienes estaban Nancy Duré y Marcela Tauro. El tenso intercambio no pasó desapercibido y ese fragmento se volvió uno de los temas más comentados.

Al día siguiente, Flor de la V utilizó los primeros minutos de aire para pedirles perdón a sus compañeras. “Antes de empezar con este programa, me gustaría tomarme esta licencia, la verdad es que no lo había hablado con la producción, pero ayer hubo un episodio acá al aire y por las dudas quería aclarar unas cosas”, comenzó.

Flor de la V le pidió disculpas a Marcela Tauro y a Nancy Duré captura de video

“En primer lugar, les quiero pedir disculpas a mis compañeras Nancy Duré y Marcela Tauro porque en el fervor del vivo, yo tengo una cucaracha (un auricular) que te dice ‘andá por acá y andá por allá’, y quizás uno tiene ciertos modos que no manejé ayer, por eso les quiero pedir disculpas a las dos”, manifestó, a modo de explicación sobre su conducta.

Y expresó: “Estamos haciendo un programón, un éxito tremendo acá en Intrusos que disfruto con cada uno de mis compañeros y no quiero que eso se empañe, ni que se digan cosas que no son ciertas. Por eso quería aclararlo y no iba a fingir demencia como si nada pasó”.

En respuesta, Tauro le restó importancia a lo sucedido y aclaró que son idas y vueltas normales en ese tipo de programas. “Todo pasa porque nos está yendo brutal. Por eso, era lamentable que se embarrara. Gracias”, finalizó la conductora, al mismo tiempo que le daba la mano a la periodista.

El exabrupto de Flor de la V contra Marcela Tauro

En la edición del jueves, desde Intrusos hicieron eco de la pelea entre L-Gante y su expareja, Tamara Báez, quien recientemente lo acusó de haber entrado a su casa junto a Wanda Nara -a quien se vincula con el cantante- y de haberse llevado un auto, una bicicleta y otras posesiones.

El enojo de Flor de la V en Intrusos

Esto desató una gran discusión entre las panelistas quienes, al intentar cada una respaldar su opinión, no dejaban hablar a la conductora. Enojada por no poder continuar el programa, Flor de la V exclamó al mismo tiempo que sacudía los brazos: “¡Momento, momento momento! ¡Por favor! ¡Que acá hay una conductora y estoy hablando! Hoy parece que no estuviera. Parece que no estuviera, es una cosa de locos”.

Su comentario, dirigido especialmente a Marcela Tauro y a Nancy Duré, no fue bien recibido y resultó en un clima tenso en lo que restó del programa.

