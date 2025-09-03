El vínculo familiar entre Martín Garabal y Juliana de Miranda! que pocos conocen

Martín Garabal y Juliana Gattas del dúo Miranda! son primos. Así lo dejaron en claro hace poco tiempo luego de contarlo en diferentes medios de comunicación. Esta historia parece hilarante y tanto los seguidores de la cantante como los del humorista y productor quedaron tan estupefactos como los protagonistas al momento de conocer el vínculo familiar que los une.

Desde que lo dieron a conocer públicamente en 2023, comenzaron a tener un vínculo más cercano, aunque no sea un tema de referencia cotidiano en sus redes sociales o realicen salidas en conjunto.

Todo empezó con la entrevista que Gattas ofreció en el programa radial que Garabal conducía en 2023. En diálogo con el equipo, una de las locutoras rompió el silencio y consultó: “¿Ustedes son familia? ¿Son primos?”. Ante eso, el productor confirmó la hipótesis y señaló que se trataba de un tema “tabú” del que nadie conocía.

En ese entonces, la cantante comentó: “Me enteré hace cuatro o cinco años”. Luego, Martín acotó: “Yo estaba en una fiesta, como en una recepción. Era como el más pobre del lugar. Ahí ganaba menos que el tipo que me servía los canapés. Estaba en un muy mal momento. Entonces se me acerca una persona y ella se suma a hablar con esa persona. Yo ya sabía quién era y sabía que era mi prima”. Incluso, destacó que Gattas no tenía noción del vínculo porque sus familias “no tenían relación hacía tiempo”.

“Él se me acercó y me dijo, ‘tengo un dato para decirte. Yo soy tu primo’”, describió la cantante de Miranda! y remarcó que ese comentario al principio le sonó extraño, hasta que ataron los cabos sueltos y entendieron de qué parte eran parientes. “Nos hicimos amigos automáticamente”, mencionó Garabal y Gattas coincidió: “Sí, yo estaba re excitada”.

El día que Martín Garabajal mostró la mítica foto del reencuentro con Juliana Gattas (Fuente: Martín Garabajal)

Entre risas, el humorista recordó una anécdota graciosa que la tiene como protagonista a la artista: “Mi papá me mostró fotos de ella cuando era chiquita, tenía tres años, y yo un bebé. Ahí me enteré de que me tuvo en brazos cuando era recién nacido. Y me dejó caer al piso y después entró al living gritando ‘se me cayó el bebé’. Así que quizás ella ahora está lavando culpas conmigo, porque me quedó una lesión cerebral”.

Luego de ello, en una aparición en LUZU TV, Garabal y su hermana explayaron cuál es la unión biológica entre Gattas y ellos. “Nuestra mamá es la prima del padre de Juliana. Como esa parte de la familia no tuvo relación durante los últimos 25 años, ella no lo sabía”, reconstruyó.

Lo cierto es que luego de ese evento de 2012 en el que coincidieron Garabal y Gattas, se volvieron “muy amigos”, por lo que destacó: “Se nota que no es una amistad así nomás, porque no somos parecidos, pero hay algo más sanguíneo”.

El contacto que ambos tuvieron fue escueto y resultó durante su niñez, por eso se olvidaron de sus rostros, hasta que casi tres décadas después, gracias a que el productor tuvo la oportunidad de hablar cara a cara con la estrella de Miranda!, es que nació un lazo que hasta el día de hoy se mantiene.

Sobre ese encuentro mítico hace 13 años, Garabal llegó a postear en sus redes sociales una foto que guardaron como recuerdo, para conmemorar la ocasión hilarante en que se cruzaron y todo volvió a empezar.